Castración municipal en el barrio San Cayetano

El Municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Veterinaria, continúa con las políticas públicas de castración con el objetivo de reducir el número de animales en las calles. En esta ocasión, los profesionales del área municipal se instalaron en la sede vecinal del barrio San Cayetano para brindar el servicio en el que se dan 15 turnos web y se intervienen hasta 45 animales en el horario de 8 a 13 horas.

Con un equipo conformado por más de 10 agentes municipales -entre los que se encuentran los veterinarios cirujanos-, el servicio de esterilización canina y felina gratuito comenzó a funcionar este lunes 21 de octubre y se extenderá hasta el sábado 2 de noviembre, día en el que se cerrará el cronograma de atención en el San Cayetano con una jornada especial de vacunación antirrábica.

La veterinaria Natalia Ojeda se refirió a la metodología del servicio, explicando que actualmente se trabaja en las vecinales y no en el tráiler al que los vecinos estaban acostumbrados.

Asimismo, la profesional indicó que se están realizando castraciones en perros y gatos, hembras y machos y entregando antiparasitarios. “Tuvimos bastante concurrencia. Día tras día, se van acercando los vecinos para poder castrar a sus mascotas; es un barrio en el que siempre se acercan muchos y creemos que vamos a concretar un buen trabajo esta semana y la próxima”.

Por otro lado, Ojeda puso en valor la importancia de la castración “para prevenir preñeces indeseadas. Es muy importante que la gente se acerque a castrar a sus animales, no sólo para evitar la superpoblación sino para cuidarlos y prevenir enfermedades”.

En el mismo sentido, detalló que las hembras pueden sufrir infecciones uterinas y tumores de mama cuando son adultas. En tanto, los machos también pueden padecer problemas de próstata y tumores testiculares. Entonces, “la castración a una temprana edad ayuda a mejorar la calidad de vida y sanitaria de estos animales”.

“VINE SIN TURNO Y ME ATENDIERON”

El presidente de la Asociación Vecinal del barrio San Cayetano, Carlos Muñoz, resaltó que ya recibieron en distintas oportunidades las prestaciones del área de Veterinaria Municipal. “El servicio es buenísimo porque hay mucha demanda y cada vez que vienen, intervienen a unos 40 animales entre perros y gatos. Esta semana arrancó y van a estar dos semanas”.

En tanto, una de las beneficiarias del servicio, Lorena -del barrio Roque González- resaltó que “castraron a mi gata de un 1 año y 10 meses y la atención fue muy buena. Vine a las 8 sin turno y me atendieron. La traje a operar porque si no se sigue reproduciendo; ya tuvo dos veces; tuvimos que regalar los gatitos y ya no se podía tener más animales”.

La recepción de turnos para castración de caninos y felinos, se realiza en forma espontánea, de lunes a viernes a las 8:00 horas, en la misma sede vecinal, ubicada en la calle Vita Gómez 2441. Los requisitos pre quirúrgicos son: ayuno de 12 horas (sin agua y comida) y DNI en mano (ser mayor de 18 años).

Los felinos deben ser trasladados en jaula, canil, caja cerrada, bolso o mochila, y los caninos con correa, collar o pretal.