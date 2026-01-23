Catalina Martínez se va a jugar a Gimnasia de La Plata

La joven futbolista trelewense de 18 años, Catalina Martínez, recalará en el club Gimnasia y Esgrima de La Plata para jugar, en principio, en la división Reserva durante este 2026.

Talentosa y con mucho potencial, "Cata" se desempeña como lateral y/o mediocampista por la izquierda en el Club Atlético Independiente de Trelew y anteriormente, fue formada en Racing Club. "Desde el año pasado estoy en Independiente pero antes jugué ocho años en Racing. Tuvimos un gran 2025, salimos campeonas dos veces", indicó en diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes.

Entre otros logros, Catalina se consagró campeona junto al seleccionado de fútbol femenino en los Juegos de la Araucanía 2023 y fueron subcampeonas en 2024. Estos grandes resultados toman más relevancia teniendo en cuenta que Chubut solo tenía previamente dos participaciones, en 2019 la primera (11° puesto) y en 2022 la segunda (6° puesto).

"Cata", junto a su papá Edgardo, visitaron a Milton Reyes y Alejandra Ibrahim para dialogar sobre esta puerta que se le abre en el fútbol de irse a jugar a Gimnasia. "Estoy muy contenta, muy agradecida con Milton por todo lo que me ayuda y por todo lo que es él para la provincia. Muy linda la reunión, le pude contar sobre lo que voy a hacer, donde voy a estar, cómo van a ser las cosas en Gimnasia de La Plata", comentó.

Sobre cómo se da su llegada al "Lobo", expresó: "Tengo una amiga que ya está en Gimnasia, 'Valen' Aguilar, mi idea era irme a estudiar a La Plata kinesiología y de paso probarme en un club, se dio ir a Gimnasia y quedé. En la prueba me fue muy bien, mis compañeras todas muy buenas, las 'profes' me incluyeron enseguida y me sentí muy cómoda. Hay un grupo grande, juegan todas muy bien, voy a pelear un puesto, estoy muy feliz y con ganas de ir aprender más cosas, de entrenar, es un sueño cumplido para mí".