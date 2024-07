Catherine Fulop reveló que en 30 años nunca habló con Gaby Sabatini

La venezolana habló de la particular relación que tiene la familia con la extenista y confirmó si estará o no en la boda de Oriana y Dybala.

Desde hace ya varios años que se viene hablando de una mala relación entre Catherine Fulop y Gabriela Sabatini. Se dijo que tenían diferencias y que no había aceptación de una a la otra, aunque en su momento siempre buscaron desviar el tema. Lo cierto es que, ahora a unos pocos días del casamiento de Oriana Sabatini, todo esto parece haber reflotado.

Cabe recordar que el próximo 20 de julio será el casamiento de Oriana y Paulo Dybala, una de las parejas más importante del mundo mediático. La cantante y el futbolista darán el "sí, quiero" en lo que promete ser un evento memorable, aunque desde hace un tiempo se especula sobre la presencia o no de Gaby, la tía de la novia, en el casamiento.

¿Por qué se duda de la presencia de la extenista? Resulta que, más allá de este tenso vínculo que siempre habría tenido con su cuñada Catherine, también se ha dicho que se encuentra distanciada de toda la familia, sobre todo de su hermano, Ova Sabatini.

Es por eso que las cámaras de LAM buscaron abordar a la actriz venezolana para preguntarle si Gaby asistirá a la boda. Sorprendida con la pregunta, Catherine buscó desmentir los rumores que giran alrededor de la exdeportista y las diferencias que podrían existir con la familia.

“¿Quién dijo que no venía? Eso lo dicen, pero Gaby está re invitada y seguramente va a estar. No sé ya si llegaría, porque estaba en Wimbledon, pero seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y la familia lo que es este evento tan bello”, respondió la modelo.

Luego añadió: “Con mi cuñada la mejor pero, como todos sabemos, siempre fue una persona súper reservada, especial y que tiene sus tiempos. Siempre con las puertas abiertas porque es la más bella y divina, así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”.

“Ella dijo: ‘sí, claro voy, divino’. Pero no sé quién confirmó y quién no. Esto lo está organizando Claudia Villafañe y ella es la que sabe. Yo no sé quienes están confirmados y tampoco leí la lista”, siguió Catherine.

Sin embargo, al cierre de la nota, la venezolana sorprendió con una particular revelación sobre su vínculo con Gaby: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”.