Cavallo llamó a votar a Milei

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, llamó a votar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje del domingo contra Sergio Massa. "Lo voy a votar y si puedo lo voy a ayudar a que pueda llevar adelante sus ideas", señaló este miércoles en su reaparición en una entrevista televisiva.

"Ahora no tengo ninguna duda que quien puede producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei", enfatizó el ex funcionario del menemismo y de la Alianza en una entrevista en TN. Además de anticipar su voto, Domingo Cavallo se postuló para sumarse al espacio del libertario.

"No me quería meter en la pelea para estar disponible para ayudarlos", apuntó el economista y agregó: "Hablaba con los distintos colegas que trabajaban con los candidatos, y hoy no tengo dudas: lo voy a votar a Javier Milei y si puedo ayudarlo a que pueda llevar adelante sus ideas".

"Massa obviamente es la continuidad y Javier Milei es el cambio", resumió sobre ambos candidatos presidenciales y consideró que esas dos palabras "describen bien la situación". Igualmente, el impulsor de la "Convertibilidad" aclaró sobre el futuro gobierno: "Gane quien gane, entre Patricia (Bullrich) y Milei, van a tener que trabajar juntos. Y yo no me quería meter en esa pelea, por eso no me pronuncié".

Sobre la convocatoria y apoyo que logró el libertario en los últimos años, Cavallo destacó: "Fui dirigente estudiantil, yo tenía ideas liberales. Pero era muy difícil convencer a la juventud y él logró un milagro, dio la batalla cultural y logró meter las ideas de la libertad".

"Se embarcó demasiado en dar detalles instrumentales que no son para discutir en TV, pero sí para discutir entre profesionales", completó y lanzó un consejo para el actual diputado nacional: "No hay que enojarse si uno opina una cosa y otro opina otra".

Por otra parte, vaticinó que Milei como presidente "va a tener una actitud de liderazgo" y volvió a aconsejarlo: "No tiene que ser su propio ministro de Economía".

"Milei tiene gente muy buena. Ocampo es un profesional de muy buen nivel. Va a poder armar (un equipo). Él, con el tema de la dolarización y cerrar el Banco Central, y todas esas expresiones algo exageradas que hizo, señaló que está determinado a derrotar la inflación", describió Cavallo.

Luego, sobre un punto muy cuestionado del libertario, las privatizaciones, el ex funcionario de Carlos Menem y Fernando De la Rúa se refirió a su experiencia con esas medidas: "Menem se convenció de que había que llevarlas adelante y tuvo la inteligencia de conseguir dos leyes clave para poder privatizar".

Mientras no logró estabilizar la economía "se hicieron muy pocas privatizaciones y con grandes dificultades", apuntó. "Milei quiere privatiz... estabilizar rápido y así será más fácil convencer", alertó sobre de las resistencias actuales.

"Lo que yo digo es que él tiene que ponerse por arriba de todos los Ministerios y ocuparse de todos los temas. Si se mete en los detalles del manejo de la economía, no tendrá tiempo de ocuparse de todos los temas que tiene que ocuparse un presidente", reiteró para darle ideas a Milei.