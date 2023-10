Cecilia Moreau a Fernando Iglesias: "decime pelotuda de frente, macho de vitrina"

El enfrentamiento se originó cuando el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, insultó por lo bajo a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, diciéndole “pelotuda”.

Moreau no se quedó callada y le respondió. “A mí no me faltás el respeto. Decime pelotuda de frente, macho de vitrina. Sos un cobarde, misógino y maleducado”, replicó la diputada oficialista.

La polémica continuó cuando Iglesias volvió a contestarle desde su vitrina mientras el grueso de diputados aplaudía a Moreau.