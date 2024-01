Central y Banfield no pudieron con el cero

Rosario Central y Banfield empataron este martes sin goles en un partido que correspondió a la segunda fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje de Jorge Baliño y con ese resultado, el ’Canalla’ suma su segundo empate seguido, mientras que el ’Taladro’ logró su primer punto en el certamen.

En un primer tiempo discreto y en un campo de juego en malas condiciones, al minuto 12 del inicio del partido una jugada entre Víctor Malcorra -ex Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia- y Tomás O'Connor, generó un remate de Lautaro Giaccone desde afuera del área en el que tuvo que intervenir Marcelo Barovero. Central no tuvo otra situación de peligro a lo largo de la parte inicial y Banfield fue un poco mejor. Cerca del cierre, una asociación entre Gerónimo Rivera y Emanuel Insúa permitió un disparo del lateral izquierdo, donde el arquero Jorge Broun no tuvo problemas en contener.

En el segundo tiempo, el ’Canalla’ mejoró su juego pero no pudo volcarlo en el resultado. Sin embargo, las chances de peligro siguieron siendo del ’Taladro’ y Broun se convirtió en figura.