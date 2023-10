Chocan dos conductores ebrios en la avenida Kennedy

Los vehículos involucrados en el choque fueron un Volkswagen Polo, conducido por O E M (22), y un Renault Logan, conducido por S N O (35).

El accidente no resultó en lesiones graves, aunque la acompañante del Polo, Y B C (18), manifestó dolor en la muñeca derecha e intercostal izquierdo. El conductor del Logan, en tanto, presentó una herida sangrante en la frente. El personal médico que acudió al lugar determinó que no era necesario el traslado al hospital.

Ambos conductores dieron positivo en la prueba de alcoholemia realizada por el personal de tránsito. Miranda registró 0,24 g/L y Oyarzun 1,27 g/L. El oficial Joel Awstin y el jefe del departamento operativo, Hector Pachado, estuvieron presentes en el lugar.