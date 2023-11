Choque con dos personas golpeadas en Mosconi

El accidente involucró a un Ford Ka, conducido por F G S, quien sufrió dolencias en las piernas, pero no presentaba lesiones visibles. El personal médico le administró un calmante en el lugar del accidente y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El segundo vehículo involucrado fue una Toyota Hilux conducida por C N C. El acompañante en este vehículo, M D C (18 años), sufrió lesiones en la zona cervical y fue trasladado al hospital.

El personal de la Comisaría del Distrito General Mosconi intervino en el accidente y convocó a la unidad de Tránsito para realizar las pruebas de alcoholemia a ambos conductores. También se esperaba la llegada de personal de Criminalística, que se encontraba interviniendo en otro incidente en la jurisdicción de la Comisaría Tercera.