El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en una esquina muy transitada de Zona Sur. La conductora del rodado menor fue asistida por personal de emergencias.

Choque entre un auto y una moto dejó una mujer lesionada en el barrio Roca

El hecho tuvo lugar alrededor de las 14 horas en la intersección de avenida Polonia y Colonos Galeses, donde colisionaron un automóvil Chevrolet Prisma y una motocicleta Honda Wave 110.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el vehículo circulaba por avenida Polonia en sentido este-oeste y, al atravesar el cruce, impactó contra la motocicleta que se desplazaba por Colonos Galeses.

Como consecuencia del choque, la conductora del rodado menor, identificada como B.R., de 38 años, sufrió dolencias corporales.

La mujer fue asistida en el sitio por personal del servicio de emergencias médicas 107, que evaluó su estado de salud sin que trascendieran, en principio, lesiones de gravedad.

En tanto, efectivos policiales intervinieron para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.