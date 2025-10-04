Chubut cumplió el objetivo y se vuelve con 48 medallas

Finalizaron Juegos Evita y la provincia superó el récord de 41 preseas del 2024, resaltando que se lograron con un 16% menos de categorías y especialidades respecto al año anterior.

La instancia Nacional de los Juegos Deportivos Evita 2025 llegó a su fin durante el mediodía de este sábado y los deportistas y entrenadores chubutenses, se despidieron este viaje de ensueño, que los tuvo durante cinco días como protagonistas de un evento que seguramente recordarán por el resto de sus vidas, tanto en lo deportivo, como por todo lo vivido a lo largo de la semana.

La delegación de Chubut superó ampliamente las expectativas establecidas, ya que finalizó la participación con un total de 48 medallas (16 oros, 17 platas y 15 bronces), superando las 41 obtenidas en 2024 y con el dato que se lograron con un 16% menos de categorías y especialidades en competencias respecto al año anterior.

El deporte convencional finalizó en la octava posición en la sumatoria general, con 26 medallas en total (7 de oro, 7 de plata y 12 de bronce).

En tanto el deporte adaptado totalizó 22 preseas (9 oros, 10 platas y 3 bronces), finalizando en la 15° ubicación en la sumatoria.

ULTIMAS MEDALLAS

En la faz deportiva, Chubut esperaba este sábado con gran expectativa, con la posibilidad de cerrar la participación con dos podios más.

Uno de los focos principales de la jornada de cierre estaba puesto en las finales de boxeo, donde dos chubutenses tenían posibilidad de medalla de oro.

En la final femenina hasta 54 kilos, Rebecca Chiquichano no pudo ante Mia Speziale de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La rawsense perdió por puntos ante la bonaerense y se quedó de igual modo, con un muy meritorio segundo puesto y la medalla de plata.

En tanto el comodorense Geremías Gómez, afrontó el duelo final dentro de la categoría hasta 60 kilos masculino, donde enfrentó al cordobés Francisco Agüero.

Otro de los deportes que concluyó con su actividad este sábado fue el beach handball en la costa marplatense, que tuvo la participación del equipo masculino disputando el duelo por el séptimo puesto. Los chicos chubutenses se impusieron con comodidad 2-0 (22-14, 16-12) y cerraron el torneo con una alegría.

En tanto el equipo femenino cerró su participación con un triunfo ante Corrientes por 2-0 (15-13, 15-12) para ubicarse en la 15° ubicación.

El equipo femenino de futsal disputó el compromiso por el quinto puesto ante Buenos Aires, pero fue derrota por 2-0, lo que dejó a las chubutenses en el sexto puesto del certamen.

Por su parte, el futsal masculino concluyó su participación con un triunfo ante Entre Ríos por 4-3, que le permitió quedarse con el 15° lugar del certamen.

El vóley masculino cerró su participación con un triunfo ante Neuquén por 2-0 (25-15, 25-15) y de ese modo se ubicó en el 15° lugar del torneo. Por su parte el femenino también terminó en la 15° posición, tras vencer en su última presentación a Neuquén por 2-0 (25-15, 25-18).

UNION E INTEGRACION

Además de los excelentes resultados deportivos y el objetivo cumplido, hay que valorar el excelente comportamiento que han tenido los integrantes de la delegación durante toda la semana, la camaradería, la unión e interacción que se generó entre pares chubutenses y con otras delegaciones.

Cabe destacar también, la excelente organización por parte de Chubut Deportes en la logística de este viaje. Hubo un arduo trabajo de todas gerencias de Chubut Deportes, como así de los referentes deportivos de cada localidad de la provincia y profesores que acompañaron a los deportistas, tanto en las etapas previas, como en la conclusión con este Nacional en Mar del Plata.

Gracias a la decisión política del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, Chubut Deportes proveyó todo lo necesario para que esta gran fiesta nacional del deporte social, tuviera a cerca de 400 chicos disfrutando de este evento.

Tras la conclusión de las últimas competencias en horas del mediodía, la delegación de Chubut almorzó en sus respectivos hoteles, y luego emprendió el regreso a la provincia en 9 colectivos, previéndose el arribo a la zona del Valle, este domingo en horas de la mañana.