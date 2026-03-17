Chubut Deportes sigue la recorrida para la difusión de los Juegos Comunales

Con el objetivo de fortalecer la red deportiva en todo Chubut, representantes del ente deportivo llevan a cabo una extensa gira por diversas localidades del interior provincial.

Con el objetivo de seguir potenciando el desarrollo del deporte de base, es que Chubut Deportes realiza una recorrida por el interior provincial para difundir la realización de la edición 2026 de los Juegos Comunales, dispuesto por el Gobierno del Chubut y la diagramación del programa de Juegos Evita.

Melody Toranzo y Víctor Manosalva, integrantes del área de Deportes Social y Comunitario del ente, recorrieron durante la presente semana, las localidades de 28 de Julio, Dique Florentino Ameghino, Las Plumas y Los Altares, con el objetivo de delinear la agenda deportiva anual, con foco en el desarrollo integral y los Juegos Evita.

Durante el recorrido, se mantuvieron reuniones estratégicas con jefes comunales, directores de deportes y autoridades educativas para coordinar la implementación de los distintos programas que marcarán la agenda de este año en todo el territorio provincial.

La jornada de trabajo se centró en la presentación de iniciativas clave, entre las que destacan los Juegos Comunales para niños y jóvenes, las propuestas destinadas a adultos, y los históricos Juegos Deportivos Nacionales Evita.

ITINERARIO ENFOCADO EN EL TERRITORIO

La gira oficial dio inicio y se desarrolló a través de un esquema de trabajo articulado en cuatro localidades: 28 de Julio: El equipo fue recibido por el director de deportes local, Alan Bahamonde, junto a la directora de la Escuela Primaria N° 139 López Malvina. En este primer encuentro se sentaron las bases para el trabajo conjunto entre el municipio y el sector educativo.

Dique Florentino Ameghino: La agenda continuó con una productiva mesa de diálogo junto al vicejefe comunal, Néstor Cayú, y el director de la Escuela N° 56 Guillermo Risso Patrón, evaluando el impacto de las actividades en la comunidad junto con la docente de Educación Física Priscila Aguila.

Las Plumas: Las autoridades provinciales se reunieron con el intendente Sergio Bowman y el Sr. Néstor Millapi. A la mesa de trabajo se sumó Vilma Eldahuk, vicedirectora de la Escuela N° 77, reforzando el compromiso de integrar el deporte al ámbito escolar. Allí, Bowman planteó la posibilidad de ser sede para la segunda instancia de los Juegos Comunales 2026.

Los Altares: Finalmente, la jornada concluyó con un encuentro encabezado por el jefe comunal, Alejandro Sandoval, el director de la Escuela Provincial N° 6, Vivian Pedrero, y el profesor de Educación Física Facundo Solís.

Durante cada una de las reuniones, se explicó al detalle el funcionamiento de las propuestas que se desplegarán durante el transcurso del año. Los ejes principales del abordaje fueron:

Formatos y Edades: Se detalló la estructura de los programas, adaptando las competencias y encuentros a las diferentes franjas etarias.

Necesidades Deportivas: Se hizo especial hincapié en relevar y atender las realidades específicas de cada comuna, garantizando una oferta inclusiva.

Comunicación y Desarrollo: Se subrayó la importancia de optimizar los canales de comunicación para potenciar el crecimiento deportivo local. El objetivo central es asegurar que los programas lleguen efectivamente a todos los partícipes y fomenten el desarrollo sostenido de las bases deportivas en cada rincón de la provincia.