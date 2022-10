Chubut prepara su viaje para los Juegos Evita Nacionales

Se acerca la hora señalada, la hora en la que más de 1000 chubutenses emprenderán un viaje que para ellos será inolvidable.

Este domingo a las 13:30 desde la ciudad de Rawson, será la partida de la delegación de la provincia rumbo a los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollarán en Mar del Plata, entre el 24 y el 29 de octubre.

A dos días de este acontecimiento sin igual (por ser la delegación más numerosa en la historia del deporte chubutense), el gerente de Relaciones Institucionales de Chubut Deportes Gustavo Gómez, habló del trabajo de logística que se lleva adelante desde el ente deportivo provincial, para poder coordinar semejante suceso y palpitó lo que será esta incursión chubutense en Mar del Plata.

“EL RESULTADO NO ES LA ESENCIA”

Gómez, en el inicio de la charla manifestó que “estamos contando las horas previas a la partida rumbo a Mar del Plata. Una instancia masiva, en la cual se congregarán casi 30 mil personas de todo el país y entre ellos 1000 chubutenses. Este impactante número marca lo que significa el trabajo de logística que se lleva adelante desde Chubut Deportes desde hace varios meses hasta estos días”.

En este sentido agregó que “el domingo a las 13:30 está previsto que sea el momento de la salida desde Rawson. Son 18 colectivos y una logística inmensa, que moverán a las más de 1000 personas, siendo la delegación más grande de la historia del deporte chubutense”.

Este año, indicó, que “serán alrededor de 60 disciplinas entre convencionales y adaptadas, y Chubut estará representada en cada una de ellas. Este proceso se inició en nuestra provincia en el mes de marzo, con las instancias locales, luego los zonales, interzonales y durante el último mes, todas las finales provinciales. Por ello este viaje representa una gran oportunidad para cada deportista, que transitó este largo camino durante el año y logró la clasificación”.

El funcionario recalcó que “la actividad comenzará el lunes con un acto masivo en la plaza Almirante Brown, sobre la costanera marplatense y desde el martes hasta el sábado, serán las competencias deportivas”.

En el cierre, Gómez dejó un claro mensaje respecto a lo que representan estos juegos para la actual gestión: “El deporte es lo más sano y más saludable para los chicos, es la mejor promoción y más allá de que en estos juegos los chicos van a competir, el resultado no es la esencia de estos juegos. Nosotros como provincia, lo que menos interés tenemos es en saber cuántas medallas se pueden conseguir. No se habla de títulos, medallas o logros, queremos que para cada deportista, represente una experiencia de vida que no olvide por el resto de su vida”.