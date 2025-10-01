Chubut tuvo otra destacada jornada en Mar del Plata

Pasó el segundo día de competencias de los Juegos Deportivos Nacionales Evita y Chubut sigue siendo protagonista con destacadas actuaciones, tanto individuales como grupales.

Este miércoles se disputó la segunda jornada de competencias de la edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se desarrollan en el balneario bonaerense de Mar del Plata, en la cual Chubut demostró todo su potencial y que está para dar pelea, tanto en deportes individuales, como grupales.

Por la mañana en el natatorio del Polideportivo Municipal se puso en marcha la competencia de natación adaptada, donde Chubut logró la primera medalla a través de Luisana Uccelo Morant, quien conquistó el oro en la prueba de 25 metros espalda. Por la tarde, la propia Uccelo Morant logró dos nuevas medallas de oro en 50 metros libres y 50 espalda, mientras que Cristin Briana obtuvo plata en 50 libres y 50 espalda.

A pocos metros, en el estadio del Polideportivo se desarrolló el campeonato de tenis de mesa adaptado, donde Jeremías Bordón se quedó con la medalla de oro en una participación histórica, ya que se quedó con el título tras ganar los cuatro duelos disputados ante representantes de CABA, Mendoza, Chaco y Santa Cruz. Todos los partidos se dieron por idéntico marcador de 3-0, es decir, sin ceder un solo set.

En el mismo escenario también arrancó de gran manera su participación, el equipo de básquet 3x3 adaptado, que ganó sus dos compromisos ante Buenos Aires por 8-2 y posteriormente frente a Entre Ríos, por 13-3. De este modo, los chubutenses quedaban a un paso de la clasificación a la ronda de ganadores para pelear por un lugar en el podio.

En la pista de atletismo también inició la competencia adaptada en horas de la tarde y Chubut logró tres podios. Ada Puca se ganó la prueba de 200 metros y se quedó con el primer oro para Chubut. Más tarde, Dylan Vega logró la medalla de plata en salto largo, al igual Agustín Pérez Chela. Este jueves habrá jornada doble con la cual concluirá el certamen.

A su vez, hubo debut para el equipo de goalball, que tuvo dos partidos durante este miércoles. En primer turno, el equipo chubutense perdió 11-1 frente a San Juan, mientras que, en horas de la tarde, se recuperaron con un gran triunfo en el clásico patagónico ante Río Negro, por 12-2.

CHUBUT CAMPEON DEL TORNEO PROMOCIONAL DE PENALES

En el marco de este nacional de Juegos Evita, se realizó un torneo de penales promocional, organizado por la Asociación de Fútbol Argentino, del cual tomaron parte todas las selecciones provinciales que participan del torneo de futsal de este nacional, tanto en la rama femenina, como masculina. El certamen se jugó nada más ni nada menos que en el Estadio Mundialista “José María Minella” y se desarrolló en el formato de grupos, con posteriores cruces hasta definir a los campeones. Finalmente, en la rama femenina Chubut se consagró campeón tras vencer en la final a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando otra de las grandes alegrías de la jornada para nuestra provincia. Además, el equipo de varones alcanzó las semifinales, donde cayeron ante Catamarca.

El futsal femenino, además del título en el torneo de penales, logró un muy buen triunfo ante Tucumán por 4-1 y de este modo aseguró su clasificación a la próxima ronda, con la expectativa de seguir con el sueño de podio.

MAS PODIOS Y DESTACADAS ACTUACIONES

El atletismo convencional sumó dos nuevas medallas durante este miércoles. Ema Gorognano logró una nueva medalla de oro para Chubut. Lo hizo en la prueba de jabalina con una marca de 38.80 metros. Además, Aitana Dzikowicky se quedó con la presea de bronce en lanzamiento de la bala, con una marca de 10.12 metros. Ambas subieron al podio logrando su mejor marca personal.

Bádminton otra buena jornada para Chubut ya que, en los torneos de singles, Santino Solussoglia logró su segunda victoria consecutiva ante el representante de Catamarca por 2-0 y de ganar este jueves su último duelo ante Tierra del Fuego, se asegurará un lugar en semifinales. Por su parte, Julieta Díaz logró dos victorias ante Entre Ríos (2-1) y San Luis (2-0) y sumando tres triunfos, también, en caso de ganar mañana el último duelo de la ronda regular frente a Salta, estará entre las cuatro mejores del país.

En tenis de mesa convencional Juana Vega ante Buenos Aires 2-0 (11-9 y 11-9) y el jueves jugará por la medalla de bronce.

En boxeo masculino se desarrolló la segunda jornada, en la cual Tiziano Gómez ganó por puntos a Mario Acosta de Catamarca en 54 kilos, por su parte, Jeremías Gómez ganó su segundo compromiso ante Cruz de Jujuy por RSC en 60kg y Marcelo Lagos perdió por puntos ante Mateo Castillo en 63kg.

En levantamiento olímpico, tras el desarrollo de las rondas clasificatorias, hay deportistas chubutenses que irán por los puestos de podio. El jueves se desarrollarán las finales “B”, donde competirán Kiyomi Sambueza, Giuliana Mombergm, Amaru Ruiz y Benjamín Barría. Mientras que el viernes se desarrollarán las finales “A” por medalla, donde estarán en competencia los deportistas Samuel Solís, Alma Mariqueo y Luján Nahuel.

En handball playa hubo victorias para Chubut. El equipo masculino le ganó a Entre Ríos por 2-1, mientras que el femenino también logró un triunfo por el mismo marcador frente a Catamarca. El jueves habrá continuidad de los torneos y se verá por que posición jugará cada uno.

El equipo de tenis de Chubut perdió 2-1 con San Juan y al cierre de la jornada disputaba su duelo ante Salta, por el 9° lugar del certamen.

El vóley masculino perdió 2-0 ante San Luis y se quedó sin la chances de clasificar a los cruces de campeonato.

El equipo de básquet femenino 3x3 perdió 10-9 con Buenos Aires, terminando en el quinto lugar de su zona. Esperan rival para este jueves para ver por qué posición pelearán en las últimas jornadas. En tanto el masculino cayó ante Santa Fé y deberá esperar el resto de los resultados para conocer rival y en que cuadro ingresará en la segunda fase.

