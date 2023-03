Chubut tuvo un buen comienzo en los Evita Nacionales de Playa  

Se inició este miércoles por la mañana la competencia oficial en el marco de los VI Juegos Nacionales Evita de Playa, que se desarrollarán en el balneario bonaerense de Chapadmalal hasta el próximo sábado, con la participación de 1.400 deportistas de todo el país.

Con un excelente clima que dio color a esta primera jornada, Chubut comenzó su recorrido en las ocho disciplinas que presenta este certamen, con muy buenas actuaciones, tanto a nivel equipo como individual.

NATACION

Al igual que el año pasado en Mar de Ajó, la natación de aguas abiertas adaptada logró la primera medalla para la delegación chubutense. Joel Ullúa logró el segundo puesto en la prueba masculina que recorrió un total de 1.500 metros y, de este modo, se colgó la medalla de plata, al igual que un año atrás, para darle la primera alegría a nuestra provincia.

Por su parte, Valentina Osaran también realizó una destacada actuación saliendo del agua en segundo lugar para felicidad de todos los chubutenses que siguieron las competencias.

LUCHA

Buenas fueron las noticias que aportó la lucha de playa, disciplina que hace su estreno en estos Evita de verano. Los chubutenses en competencia lograron excelentes performances en esta primera jornada.

En Damas, Natalia Proboste pudo ganar sus primeros dos combates antes las representantes de Santa Fe y Misiones. Por su parte, en Varones, Néstor Meliñanco no pudo en su presentación ante el atleta de Catamarca, pero luego pudo ganar sus dos presentaciones restantes, ante los combatientes de La Rioja y San Juan.

Este jueves continuará la actividad y ambos luchadores están con la expectativa de lograr la clasificación y poder pelear por una medalla.

ACUATLON

Siguiendo con los deportes individuales, en acuatlón el juvenil Joaquín Serio culminó con la prueba en la 11ª posición, con un tiempo de 20:04, para completar los 1.500 metros de trote, 500 de natación y otros 1.000 de trote.

En aguas abiertas convencional, Maika Perich y Jesús Wilches, también compitieron durante las primeras horas de la calurosa tarde, en la prueba que tuvo 5.000 metros de recorrido. Ambos nadadores realizaron muy buenas performances, culminando en octava posición, en sus respectivas ramas.

STAND UP PADDLE

Por último, en stand up paddle, se presentó Yamila Sandoval en la competencia femenina y aunque al final de la jornada aún no se habían oficializado los resultados, la chubutense no finalizó en los puestos de vanguardia.

HANDBALL

En handball playa, el equipo femenino ganó en sus dos presentaciones del día ante Tierra del Fuego y Entre Ríos, ambos por 2-0, y de este modo logró la clasificación a los cuartos de final A, es decir, a los cruces con chance de medalla.

Los varones tuvieron suerte dispar, tras ganar en su debut por la mañana ante Santa Fe por 2-0 y caer en el segundo por el mismo resultado, frente a Neuquén. Este jueves comenzarán los cruces de cuartos de final y allí se verá por cuál posición pelearán nuestros representantes.

VOLEY

En vóley playero, la dupla masculina integrada por Martín Balmaceda y Blas Iturralde ganó en sus dos presentaciones. Derrotó a Neuquén primero y luego a Córdoba, en ambos casos por 2 sets a 0 y, de este modo, el jueves jugará el cruce por cuartos de final A, por un lugar entre los mejores ocho.

En tanto las chicas también sumaron un éxito y una caída. La dupla integrada por Maia Carriqueo y Ayelén Monserrat perdió con Misiones en el debut por 2-0 y en el turno tarde logaron un triunfo ante Mendoza por 2-1.

FUTBOL

En fútbol playa masculino, el equipo chubutense levantó un partido increíble ante Santiago del Estero. Tras ir perdiendo por 4-1, logró igualarlo en el final de juego y ganar la definición por penales, lo que desató un festejo alocado por parte de los dirigidos por Gonzalo Peña. En el turno tarde, el rival fue Córdoba y tras igualar 2-2, no tuvo la misma suerte en penales y perdieron por 3-1.

El equipo femenino no tuvo la misma suerte en su debut. En un partido que fue difícil desde el inicio, las chubutenses no pudieron hacer mucho ante el fuerte equipo de Neuquén y cayeron por 8-0. Las chicas no pudieron digerir esa primera presentación y por la tarde tampoco pudieron ante Santa Cruz y quedaron sin chances de clasificación.