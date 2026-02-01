"Chúpame la p...": furiosa respuesta de Vietto a ESPN por una foto

Luciano Vietto, flamante refuerzo de San Lorenzo, estalló contra la señal deportiva tras un posteo sobre su estado físico. Prometió una imagen "en cuero".

El debut de Luciano Vietto en San Lorenzo, que se concretó en la victoria de este sábado ante Central Córdoba, tuvo un tercer tiempo picante en las redes sociales. El delantero, que ingresó en el complemento, no se tomó nada bien un posteo realizado por la cuenta oficial de SportsCenter (ESPN) y salió al cruce con los tapones de punta.

Todo comenzó cuando el medio deportivo publicó una imagen del jugador realizando la entrada en calor en el Nuevo Gasómetro con la leyenda: "¿TENDRÁ SU DEBUT? Luciano Vietto hace la entrada en calor a la espera de sumar sus primeros minutos con la camiseta de San Lorenzo". La foto, que marcaba un plano donde la indumentaria se le ceñía al cuerpo, generó comentarios sobre su estado físico.

Horas después del partido, cerca de la medianoche del sábado, Vietto recogió el guante y respondió directamente al tuit con un insulto irreproducible y una promesa desafiante.

"Chúpame la p* ESPN mañana te subo una foto en cuero vas a ver !!!"**, disparó el futbolista, acompañando el mensaje con emojis de risa.

El mensaje, publicado a las 23:45 del 31 de enero, se viralizó de inmediato, superando las 23 mil visualizaciones en pocos minutos y llenándose de comentarios de los hinchas del Ciclón bancando la parada brava de su nuevo delantero.