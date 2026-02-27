Ciclistas comodorenses obtuvieron importantes resultados en La Pampa

Cuatro representantes del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia participaron en la VII edición de la Vuelta de La Pampa Master, que contó con una distancia de 18 kilómetros. En Master A, Rodrigo Cabibbo alcanzó el sexto puesto y Leandro Vargas se ubicó en la octava colocación. Asimismo, Ariel Garrama logró la onceava posición en Master C y Ricardo Cabibbo se quedó con el octavo puesto en Master D.

El fin de semana pasado se desarrolló la séptima edición de la Vuelta de La Pampa Máster en el Autódromo Provincia de La Pampa, una prueba de ciclismo que se realizó en la localidad de Toay y que contó con competidores de todo el país en las categorías Máster, Junior, Damas y Promocionales.

En la competencia, que fue organizada por el Club Ciclista Asfalto y Tierra, el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia (CCCR) participó con cuatro ciclistas que se quedaron con grandes resultados.

En Master A, Rodrigo Cabibbo alcanzó el sexto puesto y Leandro Vargas se ubicó en la octava colocación. Asimismo, Ariel Garrama logró la onceava posición en Master C y Ricardo Cabibbo se quedó con el octavo puesto en Master D.

Ricardo Cabibbo, presidente del CCCR, contó que “en Toay compitieron corredores de todo el país y hubo un nivel altísimo. Nuestros representantes dejaron a Comodoro Rivadavia en lo más alto, estamos orgullosos por el esfuerzo y por el compromiso de cada uno. Queremos agradecer a Comodoro Deportes y a Hernán Martínez por el apoyo. También a la Bicicletería Cabibbo, por acompañar siempre”.