El ciclismo chubutense tuvo su primer evaluativo rumbo a la Araucanía 2026

Se desarrolló este domingo por la mañana en el autódromo Mar y Valle de Trelew. En total participaron 12 ciclistas, de los cuales nueve fueron varones y tres mujeres.

Durante la mañana de este domingo se llevó a cabo en el autódromo de la Asociación de Volantes Mar y Valle de Trelew, el primer encuentro evaluativo de ciclismo de ruta del presente año, con miras a la conformación de los equipos que representarán a la provincia en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que tendrán como sede a la región chilena de Los Ríos, con epicentro en la ciudad de Valdivia, del 25 al 31 de octubre.

En este caso y con el respaldo de Chubut Deportes, Junior Mansilla, entrenador del seleccionado de ciclismo de ruta, fue el encargado de llevar adelante este encuentro, que convocó a 12 ciclistas (9 varones y 3 mujeres) de distintos puntos de la provincia.

La jornada inició con una charla de bienvenida de parte de Mansilla y de la profesora Alejandra Ibrahim (miembro del Directorio de Chubut Deportes). Luego se realizaron las tomas de tiempo para las pruebas de crono individual, la cual tuvo un recorrido de 8 kilómetros para las chicas y 12 para los varones y posteriormente la prueba de pelotón, con un recorrido de 20km para las mujeres y 30 para los chicos.

La actividad estuvo abierta deportistas de ambas ramas, de las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011, que no cumplan 19 años durante este 2026.

Ciclistas inscriptos

1-Lisandro Ariel Jonathan Sastre (2011) – Telsen

2-Axel Andrés Galdames (2008) – Trelew

3-Matías Gabriel Aranda (2009) – Puerto Madryn

4-David Maximiliano Jaramillo (2010) – Trevelin

5-Thiago Cabrera (2010) – Trevelin

6-Maitena Perea Pino (2008) – Comodoro Rivadavia

7- Xiomara Agustina Barrera (2009) – Puerto Madryn

8-Benjamín Farías (2008) – Gaiman

9-Mahia Agüero Sánchez (2011) – Puerto Madryn

10-Máximo Manríquez Llamazares (2010) – Rawson

11- Bruno Tiziano Matías Oyarce (2011) – Comodoro Rivadavia

12- Máximo Uziel Lanfranco Molina (2011) – Esquel