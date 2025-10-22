Cielo parcialmente nublado y vientos intensos para este miércoles en Comodoro

La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y vientos que volverán a ser protagonistas en la ciudad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera una temperatura mínima de 14°C con cielo parcialmente nublado y viento del noroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables, aunque con aumento en la intensidad del viento, que soplará del noroeste a 42-50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h, mientras la temperatura máxima alcanzará los 23°C.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del oeste entre 32 y 41 km/h, y ráfagas cercanas a los 69 km/h, acompañados por una temperatura en descenso que rondará los 18°C.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, por lo que se espera una jornada sin lluvias pero con condiciones ventosas, típicas de la época primaveral en la región.