Cierre anual del programa "SCPL en tu barrio"

Este año la Cooperativa recorrió nuevamente cada rincón de la ciudad para facilitar la regularización de los servicios y el acceso a gestiones comerciales.

Se realizó este martes el cierre anual de la edición 2025 de “SCPL en tu barrio”. El acto se celebró en la Sala de Sesiones de la Cooperativa. Se trató de un encuentro que permitió reconocer el trabajo mancomunado entre la SCPL, vecinales, clubes y otras instituciones que a diario permite tender puentes con cada vecino y usuario, mejorando la prestación de servicios, la regularización y el acceso a trámites comerciales.

También se renovó el convenio de provisión del servicio de internet bonificado que permite mejorar el funcionamiento de cada vecinal.

Durante el evento, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, el director general de asociaciones vecinales del Municipio, Víctor Leonforti; Ángel Erruvidart, director de asociaciones vecinales de Zona Sur; Alejandra Pensino, directora de asociaciones vecinales de Zona Norte; y en representación de la SCPL, el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi; el secretario, Gerardo Aguilera; el consejero Leonel Lanzani; la coordinadora institucional, Laura Cambareri y el responsable del programa, Marcelo Curallán.

Además, participaron referentes barriales, comisiones directivas de clubes sociales y deportivos, sindicatos, centro de jubilados, miembros de asociaciones civiles y personal de la Cooperativa.

En este marco, Domizzi agradeció a cada referente presente y a los sectores de cooperativa involucrados y resaltó el objetivo de esta política social. “Más que un programa, SCPL en tu barrio es una herramienta de gestión comunitaria junto a vecinales y otras instituciones que nos acompañan en el territorio. Desde 2019, este programa trata cada año de llegar a más vecinos y desde el Consejo de Administración ya es una política establecida. Agradecemos a cada vecinalista, a los representantes de las entidades por acompañarnos, por abrirnos sus puertas y dejarnos llegar a cada barrio. También, felicitamos al equipo de SCPL en tu barrio y a todos los trabajadores de la Cooperativa que permiten la presencia en el territorio y que son quienes día a día atienden las necesidades de los vecinos”, sostuvo.

NUMEROS DEL AÑO

Durante 2025 se realizaron 80 visitas a asociaciones vecinales, clubes sociales y deportivos, sindicatos y organizaciones civiles, involucrando a 42 vecinales y 8 instituciones, quienes brindaron el espacio físico y su tiempo para que la SCPL recibiera a los vecinos y usuarios en cada jornada. Durante este periodo se efectuaron más de 1.550 trámites y alrededor de 4000 consultas.

Por su parte, la coordinadora institucional de la entidad, Laura Cambareri, destacó la presencia de cada referente y de los sectores involucrados en las tareas del programa. “Les agradecemos porque sin sus espacios el programa no sería posible, ya que nos permiten acercarnos a los vecinos de cada barrio para llevar nuestras oficinas y atender de manera personalizada. Este es un programa que los vecinos ya tienen incorporado porque saben que se analiza cada caso, cada situación particular, y se brinda la contención necesaria. Es un orgullo y un objetivo para nosotros poder acercarnos a los socios y esperamos que en 2026 intensifiquemos nuestros vínculos para seguir trabajando juntos”.

Por último, el responsable del programa, Marcelo Curallán, agradeció a todos los presentes por “abrirnos las puertas todos los años para llegar con el programa a cada barrio, y poder estar cara a cara con los vecinos. Sigamos trabajando juntos para que la Cooperativa esté presente en los barrios todos los días”.

LOS RECONOCIDOS

Durante el acto, se realizó entrega de reconocimientos a las asociaciones vecinales de los siguientes barrios: 9 de Julio, 25 de Mayo, 30 de Octubre, Abel Amaya, Argimiro Moure, Bella Vista Sur, Caleta Córdova, Ceferino Namuncurá, Centenario, Ciudadela, Divina Providencia, Don Bosco, Dr. René Favaloro, Fracción 14 y 15, Francisco Pietrobelli, General Mosconi, Saavedra, Isidro Quiroga, José Fuchs, Juan XXIII, La Floresta, Laprida, Las Flores, Malvinas Argentinas, Manantial Rosales, Mariano Moreno, Máximo Abásolo, Presidente Ortiz, Próspero Palazzo, Pueyrredón, Quirno Costa, René Favaloro, Restinga Alí, Rodríguez Peña, San Cayetano, San Isidro Labrador, San Martín, Sarmiento, Sismográfica, Standard Norte y Stella Maris.

Además, se reconoció a las siguientes instituciones civiles, deportivas y sindicatos: Asociación de Forestadores y Productores de Km. 17; Asociación de Veteranos de Fútbol de Comodoro Rivadavia; Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados de Laprida; Centro de Jubilados de los obreros de la construcción (UOCRA); Club Atlético Jorge Newbery; Club Deportivo Roca; Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM); y Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia (UPSAP).

INTERNET PARA UNIR

Durante el encuentro, también se realizó la renovación del convenio por la bonificación del servicio de internet para las asociaciones vecinales presentes, que permite el funcionamiento administrativo de cada organización, además del desarrollo de las actividades recreativas presentes en cada barrio.

Al respecto, Domizzi mencionó que “esta bonificación del servicio de internet para las vecinales y otras instituciones es una política llevada adelante hace varios años. No es solamente acercar nuestra fibra óptica, sino también crear espacios de comunidad, donde se puedan desarrollar actividades de todo tipo. Creemos que es una herramienta que podemos ofrecer desde la Cooperativa para que los vecinos tengan espacios de encuentro y recreación”.