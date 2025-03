Cine por la memoria

C+/ CINE EN COMODORO

La actividad es una de las acciones que se realizarán en la ciudad en el marco de la conmemoración del 24 de marzo Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Se invita a la comunidad en general a la proyección y posterior acompañamiento de las diferentes actividades.

La entrada es libre y gratuita a colaboración de la fundación de Madres de Plaza de Mayo.

CINE TEATRO ESPAÑOL

NORITA

El viernes 21 de marzo se exhibe el film documental de la cineasta argentina Andrea Tortonese y el director y guionista australiano Jayson McNamara sobre Nora Cortiñas. Antes de ser la líder feminista que hoy se conoce, Norita era un ama de casa tradicional. Cuando la última dictadura cívico-militar-eclesiástica secuestró a su hijo y a miles de otros jóvenes, Norita inició un profundo activismo con el fin de encontrarlos. Rechazada por el gobierno, la iglesia y los medios de comunicación, sale a la calle en 1977 con otras madres de desaparecidos. Juntas crean el movimiento de resistencia Madres de Plaza de Mayo y libran una gigantesca lucha por justicia contra el violento régimen. A pesar de todo Norita y las Madres emergieron como símbolo de lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Hoy su legado continúa vigente e inspirando a nuevas generaciones.

Nacida en Buenos Aires, Andrea Tortonese estudió Bellas Artes y Artes Cinematograficas. Se desarrolló como directora de arte y animación para cine y publicidad, y como ilustradora en publicaciones y campañas de derechos humanos. Durante sn su adolescencia fue activista por los derechos estudiantiles y en esos mismos años emprendió un camino que la decidió a acompañar las rondas de las Madres y todas las manifestaciones vinculadas a su lucha. Trabajó cinco años con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en el área de Comunicación y Archivo, donde conoció a Nora Cortiñas. También reali8zó la dirección de arte y animación de los documentales políticos “Qué Democracia” y “Bienaventurados los Mansos”, ambos de Patricio Escobar.

El primer largometraje del director Jayson McNamara, “El Mensajero”, se proyectó en Nat Geo Mundo, así como en festivales de cine como Full Frame, BAFICI y LASA. Durante cuatro años, Jayson documentó la vida de Nora Cortiñas, despues de que se conocieron en Argentina, durante manifestaciones LGBTQ+. Se trata de una causa cercana al corazón de Jayson y sobre la que informó durante sus siete años como periodista en el Buenos Aires Herald.

La película, que llevó siete años de trabajo e incluye material de archivo, testimonios y animaciones, contó con la colaboración de productores internacionales de altísimo renombre que incluye a Gustavo Santaolalla, que además hizo la música, los cineastas argentinos Andy y Bárbara Muschietti, la célebre Jane Fonda y la periodista y escritora norteamericana Naomi Klein, autora de libros como “No Logo” y “La Doctrina del Shock”. Aprovechando la tensión natural que existe entre su activismo callejero y su vida hogareña, el eje de la película, con material exclusivo, retrata a una mujer muy dinámica, que se transformó en símbolo triunfante de los derechos humanos, la rebelión y la protesta.

Con respecto a su participación en el documental, Santaolalla declaró: “Ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Nora Cortiñas fue un ser maravilloso y absolutamente único. Alguien que convirtió el inimaginable dolor de perder a un hijo a manos de la dictadura militar en una incansable búsqueda de la verdad y la justicia, enfrentándose a los responsables del secuestro, tortura y asesinato sistemático que culminó en la desaparición de miles de personas”. Se trata de un film necesario en estos tiempos tan difíciles, para poder reflexionar sobre la necesidad de crear una determinación inquebrantable en tiempos difíciles y la necesidad de ejercer una militancia firme ante las iniquidades, así como la incansable búsqueda de justicia. Por todo eso Norita es y será siempre una inspiración.

Título original: Norita

Género: Documental, testimonial

Origen: Argentina

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora 29 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Realización: Andrea Tortonese y Jayson McNamara

Producción: Noritafilm

Producción ejecutiva: Gustavo Santaolalla y Jane Fonda

Música: Gustavo Santaolalla

REVELAR

Relatos de Nietas y Nietos Recuperados

El viernes 21 de marzo se exhibe el film documental de Fermín Rivera sobre los indicios y presentimientos que vivieron las nietas y los nietos recuperados antes de conocer su verdadera identidad. En el afán de rescatar su historia, la mayoría de las personas que recuperan su identidad manifiestan una gran avidez por recuperar los vestigios de la memoria visual que los conecte con sus padres. El filmcuenta con el Auspicio de Abuelas de Plaza de Mayo, CTA de los Trabajadores Ciudad de Buenos Aires; Unión de Trabajadorxs de la Educación UTE, Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham; SIGNIS Argentina.

De pequeña, Claudia Poblete jugaba en una silla con rueditas a que no podía caminar; decía que era “paralítica”. Al recuperar su identidad se entera que su papá era discapacitado y que durante sus primeros ocho meses la acunó en su silla de ruedas. Desde chica, Victoria Donda tuvo gustos atípicos: comía queso con chocolate y tomaba chocolatada con chizitos. Al recuperar su identidad, se entera que esa misma costumbre la tenía también su mamá. De niño, Pedro Sandoval Fontana no la pasaba bien en su cumpleaños. Nunca se sintió cómodo con esa fecha. Al recuperar su identidad, conocer la verdadera fecha de su nacimiento fue reparador.

“Lo que me propuse con este documental fue contar cómo a pesar de que se intente ocultar la identidad, el origen tarde o temprano aflora”, dice Fermín Rivera. “Se manifiesta a través de indicios y señales. A veces la identidad se expresa de la forma menos pensada: con una canción de cuna, con una imagen difusa de un sueño, con una simple fotografía familiar o un juguete. La identidad busca e indaga su propio origen. Hacer esta película fue un recorrido largo que comenzó antes de la pandemia. Un recorrido en el cual fui buscando el tono las imágenes, los objetos y lugares; ese relato coral de Nietxs en donde existen indicios y presentimientos algunos más claros y otros más ocultos”.

“Si bien la película narra la historia de Nietxs, la cuestión de la identidad es universal. Nadie se siente ajeno a una experiencia vivida con su nombre propio, su fecha de cumpleaños, o con esos chistes de infancia que suelen hacer los hermanos mayores diciendo a vos te encontramos”, “vos sos más morocho”, “vos esto, vos lo otro”. Esas dudas en relación a la identidad y al origen son situaciones comunes que vivimos la mayoría de nosotros. Por eso creo que “Revelar” es una película en la que es muy difícil no sentirse identificado El texto de Angie Urondo le otorga al documental la impronta que quería darle: sin golpes bajos, con la identidad como contante constitutiva de todas las personas y con la dosis justa de intimidad y trascendencia. Para terminar, no puedo dejar de recordar que cuando comencé con la idea para realizar este documental alguna gente me decía que el enfoque era un poco naif. Ahora esta perspectiva se resignifica y se potencia, producto del contexto que estamos viviendo”.

Título original: Revelar

Género: Documental, testimonial

Origen: Argentina

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora 9 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Realización: Fermín Rivera

Producción ejecutiva: Fermín Rivera y Nadia Jacky

Música: Alejo Vintrob Fotografía: Emiliano Penelas (ADF)

Montaje: Emilio Serra

Testimonios:

Guillermo Amarilla Molfino, Lorena Battistiol Colayago, Victoria Donda Pérez, Leonardo Fossati Ortega, Horario Pietragalla Corti, Claudia Poblete Hlaczic, Guillermo Pérez Roisinblit, Pedro Sandoval Fontana y la participación de Ángela Urondo Raboy