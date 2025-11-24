Club Náutico anuncia Primer Encuentro de Escuelas de Vela

Las aguas de la playa costanera de Caleta Olivia serán escenario el sábado 29 de noviembre del Primer Encuentro de Escuelas de Vela organizado por el Club Náutico.

El evento se enmarca en las actividades alusivas al 124º aniversario de la ciudad y el público podrá disfrutar de exhibiciones de veleros de clubes náuticos de diversas localidades patagónicas.

La jornada deportiva y recreativa comenzará a partir de las 10:00, estando también prevista una competencia de duatlón y prácticas de natación y kayakismo por parte de otra institución, todo lo cual marcará la apertura de la pretemporada veraniega.

El Club Náutico que preside Yamil Sridi, lanzó una invitación abierta a toda la comunidad para disfrutar de una jornada de esparcimiento, resaltando que se pronostican agradables condiciones climáticas.

Asimismo destacó que cada vez hay más practicantes de velerismo sobre todo niños, adolescentes y jóvenes, dado que “es un deporte acuático que combina aventura, técnica y respeto por la naturaleza”.