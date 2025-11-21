La municipalidad entregó lotes y títulos de propiedad

Más de 100 familias de Caleta Olivia recibieron el jueves la documentación correspondiente a la entrega de parcelas y títulos de propiedad por parte del municipio.

El acto se realizó en el SUM del Centro Cultural con la presencia del jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia; el secretario de Planificación Lucas Haidamaschuk; la supervisora de Tierras, Patricia Reynoso; la directora de Tierras, Yanina Labado; el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde; y la concejal Iris Casas.

El intendente Pablo Carrizo hizo llegar su saludo ante la imposibilidad de asistir al acto por su cuadro de salud: “Vivirán un día realmente importante para cada una de las familias. Recibir la adjudicación de su terreno o el título de propiedad de su vivienda marcará un antes y un después en la vida de todos”.

“Me enorgullece verlos concretar sus proyectos y junto al Gabinete asumimos el compromiso de que esta acción se replique. Deseo para cada una de las familias lo mejor y que hoy más que nunca seamos una sociedad solidaria, empática y con proyección de futuro”, expresó.

Por su parte, el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuck, felicitó a los adjudicatarios de lotes y a quienes recibieron sus títulos de propiedad gracias al trabajo del equipo de la Secretaría de Planificación, en conjunto al sector de Tierras y la Comisión Bidepartamental de Tierras.

“Es un trabajo que se hace posible gracias al personal, que resalta con el compromiso que tiene desde el topógrafo, el inspector, las áreas de administración, validación y dirección de Tierras. Son importantes todas las personas del sector. Hoy se nota el trabajo; que la gente pueda disfrutar de la posibilidad de progresar con sus familias”, puntualizó.

La obtención de adjudicación de terrenos para la construcción de viviendas y proyectos productivos y del título de propiedad de vivienda es un objetivo en esta gestión que, desde su inicio, lleva entregadas 300 adjudicaciones de lotes y 100 títulos de propiedad.

Fuente: Prensa Municipal