El Departamento de Bomberos Zona Norte inauguró nueva sede

El ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, presidió este jueves en Caleta Olivia la inauguración de la nueva sede del Departamento Zona Norte II de la División Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

La misma está ubicada en la calle Capitán Güttero, donde anteriormente funcionara la planta de verificación de automotores, habiéndose refaccionado las instalaciones que ahora permiten dar mayor comodidad y ampliar la operatividad de la institución de la cual dependen unidades bomberiles de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado.

Se le impuso el nombre de “Carlos Martiniano Gallardo” en homenaje al comisario inspector del cuerpo bomberil que falleciera hace poco más de un año y fuera jefe de esa y otras dependencias, aquilatando una trayectoria profesional de treinta años.

Por tal motivo arribaron desde otras localidades sus familiares, entre quienes se encontraba su esposa, Diana Fernández, una hija que es oficial del cuerpo policial y un hijo, Ariel Gallardo, oficial auxiliar que se desempeña como jefe de bomberos en El Calafate.

BOMBE2

El acto tuvo lugar a meditarse y el actual jefe del Departamento Zona Norte II, comisario mayor Eduardo Jurado, junto al ministro de Seguridad, hizo entrega de un presente recordatorio a la familia del oficial homenajeado.

Las nuevas instalaciones permitirán una mayor comodidad para reuniones de trabajo, conferencias, planificaciones y capacitaciones, estando abiertas a otras instituciones.

Fueron bendecidas por el diácono Mario Sosa y se escucharon palabras alusivas por parte de Eduardo Jurado y de Ariel Gallardo, quienes honraron la memoria de homenajeado, tras lo cual se brindó un agasajo a los invitados, entre quien se encontraban integrantes del gabinete municipal.