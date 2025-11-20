El 124º aniversario se celebró en un marco de austeridad

La ciudad del Gorosito celebró este jueves el 124º aniversario de su fundación institucional en un marco de gran austeridad debido a las secuelas que dejara el violento temporal de viento del pasado lunes.

El acto institucional tuvo lugar a media mañana en la plazoleta del icónico monumento, donde se izaron las banderas Nacional, Provincial y Municipal y se entonó la canción patria Aurora y el Himno, pero no hubo discursos.

Se contó con la presencia de funcionarios del gabinete municipal y del ámbito legislativo, además de referentes de fuerzas de seguridad, de instituciones y vecinos en general.

El intendente Pablo Carrizo no pudo participar debido a un cuadro de salud desfavorable, pero hizo su mensaje, señalado que la mentaba “no poder estar presente, pero reafirmo mi compromiso para nuestra querida ciudad de Caleta Olivia. Llego con mi afecto y con un gran abrazo a cada uno de mis vecinos y vecinas. Feliz aniversario”,

ANIVER3

También agradeció también en nombre del Comité Operativo de Emergencia a cada vecino que puso de sí lo mejor para recuperar las pérdidas que el viento dejó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia expresó que “hoy es un día muy especial, es un aniversario atípico. No estamos con mucho ánimo de festejo a 72 horas de un hecho bastante complicado. Este es un sencillo homenaje a nuestra ciudad y sus primeros pobladores, que podamos celebrarlo de una manera austera y con empatía”.

En cuanto al reordenamiento de la ciudad, informó que el objetivo es seguir trabajando hasta cubrir los requerimientos básicos de toda la localidad. Priorizar lo urgente, despejar los desechos y empezar a volver a la normalidad centralizando tareas en los barrios periféricos. El plan de trabajo continúa con las áreas de Protección Civil, Servicios, Obras, Telecomunicaciones y Servicios Públicos.