Coco Sily y su pareja fueron estafados por una aplicación

Coco Sily y su novia, Chimi Meza, fueron estafados recientemente. Juan Etchegoyen reveló la noticia tras conversar con la famosa, quien compartió su testimonio en el programa para detallar lo sucedido durante el fin de semana pasado. “Hay dos figuras públicas víctimas de un fraude a través de una app, y ella lo cuenta en este programa. Los afectados son Coco Sily y su novia Chimi Meza”, comenzó el conductor.

Más detalles fueron proporcionados cuando Juan reprodujo el testimonio de la coach, pareja del conductor: “Realicé una compra por una aplicación por 395 mil pesos, que incluía productos de supermercado, carnes, artículos de limpieza, entre otros. Sin embargo, cuando llegó el pedido, el ticket indicaba solo 203 mil pesos y, por supuesto, solo trajeron la mitad de lo que había pedido. Lo que nos sorprendió fue que el repartidor nos pidió que no hiciéramos el reclamo porque que lo echarían, ya que la app le exigía hacer la entrega en moto”.

“Era evidente que este pedido no podía ser transportado en moto. Me puse a revisar lo que me habían cobrado y lo que realmente trajeron, y empecé a esperar que me enviaran el resto de los productos que nunca llegaron. Comencé a hacer el reclamo, y lo único que recibí fue una devolución de 35 pesos. Después, el reclamo fue cerrado sin más explicación”, comentó Chimi, visiblemente molesta.

"Por supuesto, tengo la Defensa al Consumidor para tomar acciones porque poco después me contactaron por Instagram solicitando mis datos, pero luego nadie más me contactó desde Rappi. Hice un reclamo por correo, me pidieron detalles, pero nunca asumieron la responsabilidad de lo sucedido”, expresó Chimi.

Y concluyó de manera tajante: “Me enviaron un comprobante de devolución que tarda 15 días, pero ni siquiera corresponde a lo que pagué, ya que hay una diferencia de 48 mil pesos. Todavía me deben dinero, y no lo reconocen; no sé cómo llegaron a esos números”.