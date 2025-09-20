Colapinto chocó y larga 16º en Arzebaiyán

El piloto argentino golpeó fuerte su Alpine contra el muro y quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Fórmula 1 que se corre este domingo en Bakú.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó eliminado en la Q1 por lo que este domingo largará desde la 16º posición en el Gran Premio de Arzebaiyán, que se correrá en el circuito urbano de Bakú.

El joven piloto piralense venía con buenas expectativas para meterse en la segunda tanda de la clasificación pero sufrió un duro choque. Quedó en la posición 16, a la espera de lo que ocurra con el auto. Justo delante de él, se despistó Pierre Gasly, sin golpearse.

“No sé qué pasó, fue muy raro. Me desconcentró un poco lo de Gasly, pensé que iba a dar marcha atrás y estaba pendiente de eso. Frené un pelín de más y el auto se me giró de golpe. No entiendo por qué, quizá hubo viento. Venía bajando tres décimas en esa vuelta y con las dos que había perdido antes, hubiera hecho un buen tiempo seguro”, explicó el argentino con bronca tras el accidente en charla con ESPN.

Colapinto lamentó la chance perdida porque se sentía competitivo en un trazado que siempre resulta complejo para su auto.

“Sí que teníamos buen ritmo, obviamente no para entrar en Q3, pero hubiéramos pasado a alguno seguro. En un circuito que nos complica, creo que maximizamos lo que teníamos. Es una pena no haber podido completar la vuelta”, aseguró.

El más veloz de la clasificación fue el neerlandés Max Verstappen (1’41”117/100), quien dominó al comando de su Red Bull. Segundo quedó el español Carlos Sáinz, mientras que el tercer mejor tiempo lo estableció el neozelandés Liam Lawson (Racing Bull).

Los diez menjores registros se completaron con Kimi Antonelli (Mercedes), George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren) y Charles Le Clerc (Ferrari).

Este domingo, se correrá la carrera principal en el circuito de Bakú, desde las 8 (hora de Argentina). La misma se podrá ver en televisión a través de la pantalla de Fox Sports, mientras que también estará disponible vía streaming por la plataforma Disney+ Premium de la señal de ESPN.