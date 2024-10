Colapinto contó por qué dejó plantado a un periodista inglés

Los movimientos de Franco Colapinto llaman la atención de todos, pero no sólo los que realiza en la pista, sino que también los que hace fuera de ella. En este contexto, en los últimos días se viralizó un video en donde se puede ver al piloto ignorando por completo a un periodista inglés.

Como si estuviera en medio de una curva pronunciada, Franco Colapinto no quiso perder la cuerda y dobló cerrado para dejar atrás a un periodista inglés que intentó instalar su micrófono para tener una breve charla. Ante este particular accionar, se descubrió cuál fue la razón por la que no quiso frenar.

“Hola, me llamo Martin Brundle, de Sky. No nos conocemos. ¿Podemos tener una charla rápida?”, se lo pudo escuchar decir al periodista, pero sin éxito de obtener una respuesta. Es por eso que en las redes se recordó que esa misma persona había desprestigiado al piloto argentino cuando era parte de la Fórmula 2, por lo que ese habría sido el motivo por el que lo ignoró. Sin embargo, fue el mismo piloto quien habló sobre la situación.

“He estado bastante concentrado antes de las carreras. Me están ayudando mucho a establecer límites sobre las entrevistas en la parrilla y en el paddock, porque mi enfoque principal es manejar”, explicó Franco Colapinto sobre el motivo por el cual no frenó a charlar con el periodista inglés.

Específicamente ante lo que fue el cruce con Brundle, quien también fue piloto, indicó que no le parecía el momento adecuado para una nota, por lo que de este modo le bajó la espuma a la polémica: “Iba directo al himno nacional, llegaba tarde y estaba concentrado en manejar”.

“Me encanta hablar y siempre estoy dispuesto cuando salgo del coche, pero cuando estoy en modo carrera, intento estar un poco más en mi burbuja”, cerró respecto a las explicaciones de por qué ya no planea volver a dar entrevistas antes del inicio de las carreras.