Colapinto reveló detalles de su vida antes de llegar a la Fórmula 1

El furor por Franco Colapinto llegó hasta la TV española y fue entrevistado en "El Hormiguero", un reconocido programa de Cadena 3. El piloto argentino contó cómo inició su camino desde Argentina a hasta la Fórmula 1 y compartió anécdotas desconocidas.

"Era mi sueño desde muy chico, trabajamos mucho para esto. Mis managers me agarraron de pibe en la F4 en España y nuestro sueño en común era llegar a la Fórmula 1", comentó el pilarense en el inicio de la entrevista.

A su vez, agregó que siempre se preparó de forma física y mental para llegar a la Máxima: "Desde chico peleé y soñé con eso. Estaba preparado mental y físicamente por si se daba la oportunidad y llegó".

"Fui a Italia de chico, sin saber el idioma. Fue un quilombo, me quería matar. Era un delirio total, irte con 14 años a 12 mil kilómetros de distancia sin nadie de tu familia. Me fui solo a vivir a una fábrica, no sabía cocinar ni lavar la ropa. Yo corría para una marca que hacía chasis de kartings y vivía en un departamento arriba de la fábrica", dijo el argentino.

También contó una graciosa anécdota de cuando vivía solo, siendo tan chico, y no sabía realizar las tareas cotidianas: "Hacía el arroz en la pava eléctrica porque no sabía, era un desastre".

"Estaba flaquito porque mucho no comía, era todo muy básico. Sabía cortar frutas", agregó Colapinto.

La relación de Colapinto con Bizarrap

En cuanto a su arribo a la Fórmula 1, Colapinto volvió a agradecer a Bizarrap, figura clave para conseguir los patrocinadores que precisaba para tomar la plaza en Williams.

“Bizarrap es un grande. Como artista es un crack. Una leyenda argentina, lo está haciendo muy bien. Es el número uno en lo que hace, yo quería hacerlo en lo mío. Es un pibe con los pies en la tierra, súper humilde y amable”, comenzó.

Y dio detalles sobre los primeros acercamientos: “A ciegas me dijo ‘decime lo que necesitás, te doy una mano, relájate que vas a llegar’. Me impresionó porque es una persona súper famosa que sale en todos lados. Me dio una mano enorme para llegar. Súper agradecido con él”.

La revelación de Colapinto sobre el volante, lo más complicado de la Fórmula 1

En otro tramo de la entrevista, Franco destacó lo difícil que es adaptarse al volante de los monoplaza de la F1: “Es un quilombo. Hay muchos botones que la idea es no tocarlos. Va muy rápido, al principio estás medio desacostumbrado y cuesta estar enfocado en qué tocar"

“Después tenés a un chabón en la radio hablando cada 5 segundos y al principio no podía andar ni por lo gris. Un francés me hablaba y no le entendía nada por el acento. Hacía lo que podía para entender qué botón apretar”, dijo el piloto sobre las indicaciones desde el box.

Cuáles son las próximas carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

Estados Unidos | Austin - Circuito de las Américas: 20 de octubre

México | Autódromo Hermanos Rodríguez: 27 de octubre

Brasil | Interlagos: 3 de noviembre

Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre

Qatar | Losail: 1 de diciembre

Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre