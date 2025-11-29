Colapinto terminó último en el sprint de Qatar

El piloto argentino de Alpine largó desde el 20º lugar y subió un puesto, pero volvió a quedar último en el circuito de Lusail. Oscar Piastri ganó la prueba.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este sábado en el último puesto durante la carrera sprint, que se disputó a 19 giros en el circuito de Lusail, donde más tarde se realizará la clasificación del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1.

El joven piloto piralense largó desde el pit lane al igual que su compañero Pierre Gasly -también lo hicieron Lewis Hamilton y Lance Stroll-, pero no encontró buen ritmo a lo largo de la cita y quedó 20°. El argentino y el francés ingresaron en la última vuelta a poner gomas rojas para probar el neumático blando de cara a lo que será la clasificación. En ese lapso, Gasly logró salir delante de Stroll -también había parado- y quedó 18°.

Por su parte, el australiano Oscar Piastri ganó la prueba y recortó dos puntos en la lucha por el título ante su compañero Lando Norris, quien terminó tercero. El británico George Russell quedó en la segunda colocación y Max Verstappen cruzó la meta en el cuarto lugar.

Piastri suma ahora 374 puntos, contra los 396 del británico de McLaren. El neerlandés de Red Bull figura ahora tercero con 371 unidades. Quedan dos carreras principales por delante (Qatar y Abu Dhabi) con la chance de acumular como máximo 50 unidades ganando las dos citas.

Este sábado, a partir de las 15, se celebrará la qualy que ordenará la grilla de largada de cara a la carrera principal a 57 giros que se realizará el domingo a partir de las 13.