Colapinto volvió a terminar último en Abu Dhabi

El piloto argentino, con Alpine, corrió el último Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 en el circuito Yas Marina.

Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este domingo en el 20º puesto durante el Gran Premio de Abu Dhabi, que la Fórmula 1 corrió por la última fecha de la temporada en el circuito de Yas Marina.

La competencia la ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), seguido del australiano Oscar Piastri (Mc Laren), mientras que tercero llegó su compañero de equipo, el británico Lando Norris, quien se consagró campeón.

El piloto argentino, tuvo otra jornada complicada ya que largó último, llegó a avanzar hasta el 16º puesto, pero una última parada en boxes lo dejó sin margen para recuperar posiciones y finalmente terminó 20º.

La carrera del piralense fue nuevamente difícil porque a pesar del avance inicial, no pudo sostener el ritmo en la parte final. En su último stint, con neumáticos medios de 17 vueltas, marcó un 1:30.714, muy lejos de su mejor referencia (1:27.710). Sus parciales también reflejaron la caída de rendimiento: 17.722 en el primer sector, 39.629 en el segundo y 33.363 en el tercero, lo que lo dejó sin chances de recortar la diferencia y terminó en el último puesto.

“Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso. Ahora hay que empezar a trabajar para 2026. Voy a volver a Argentina unos días y después toca laburar mucho”, expresó en diálogo con ESPN, luego de una carrera en la que volvió a padecer la falta de ritmo del Alpine.

Con un auto limitado desde su debut en la séptima fecha en reemplazo de Jack Doohan, Colapinto remarcó el compromiso del equipo: “nunca se rindió pese a los malos resultados y eso es muy importante. Hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”, reconoció.

Colapinto completó 17 Grandes Premios con el equipo francés y, pese a las dificultades, consiguió recortar progresivamente la distancia con Gasly.

El primer día de acción del argentino será cuando pruebe por primera vez el A526 en los entrenamientos privados de Barcelona, previstos del 26 al 30 de enero.

Luego, llegarán las pruebas oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 16 al 18 de febrero, donde comenzará a tomar forma la nueva temporada de la Fórmula 1.