Colocan carteles con numeración de los edificios

El comisario Juan Jose Ale, jefe de la Seccional Quinta de Policía, fue quien hace algún tiempo impulsó el proyecto para trabajar en conjunto con la Vecinal del barrio 30 de Octubre y la Municipalidad de Comodoro y esta tarde finalmente se pudo llevar a cabo: colocar numeración a los edificios de las 1008 viviendas para que el sistema de emergencia se pueda ubicar ante una contingencia en el barrio.

“Trabajamos desde la comisaría como una de las formas de prevención general, justamente el mejoramiento barrial” dijo Ale.

“Teníamos problemas puntuales cuando los bomberos o las ambulancias intentaban avanzar y no podían ubicar los edificios porque no es sencillo si uno no conoce muy bien el barrio. Para evitar una tragedia e incendios en los que se han perdido vidas, se decidió avanzar con esto y tenemos un resultado importante porque la Municipalidad realizó la cartelería y se la entregó a la Vecinal”, explicó el comisario.

Ale agradeció además de a los integrantes de la Vecinal, a la Municipalidad y a la empresa MyA servicios de izajes que desinteresadamente colocó los carteles en las alturas de los edificios.

“Tenemos dentro de la vecinal muchos vecinos que colaboran. Esto es un beneficio muy grande para todos porque ayuda al que viene al barrio a ubicarse más fácil. El segundo paso será colocar carteles en los pasillos que señalen los edificios y departamentos de cada uno de los sectores, gracias a la ayuda del Municipio. Es una de las cosas que hacemos para mejorar el barrio”, dijo Carlos Orquera.

NUEVO PATRULLERO PARA LA QUINTA

Hace algunos días que la comisaría Quinta no tenía patrulleros, por lo que los oficiales ponían sus automóviles particulares para realizar patrullajes o pedían colaboración a las otras comisarías. Hoy finalmente se entregó una camioneta que fue comprada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y cedida a la Asociación Pro Ayuda Policial para la comisaría.