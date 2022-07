Colón lo vio vuelta y le ganó a Vélez en Santa Fe

Colón de Santa Fe le ganó este lunes como local 2-1 a Vélez Sarsfield en un partido de la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El «Fortín» ganaba con gol de Valentín Gómez, pero el «Sabalero» lo empató a través de Facundo Garcés y en el segundo tiempo Ramón Abila conquistó el gol de la victoria.

En la primera parte, el Fortín pegó primero gracias al tanto de Valentín Gómez, pero no supo aprovechar la ventaja para imponer condiciones. Así, después de algunas oportunidades desperdiciadas, el Sabalero pudo llegar a la igualdad por intermedio de Facundo Garcés, que aprovechó muy bien el rebote de Lucas Hoyos. Con el marcador en tablas, los dos conjuntos se fueron al descanso con una paridad absoluta.

En el segundo tiempo, se hizo presente Ramón Abila, que tras una gran contra la picó ante la salida del arquero rival y puso a los suyos arriba en el resultado después de comenzar perdiendo.

Sin embargo, minutos más tarde Facundo Farías vio la roja por intermedio del VAR y a partir de allí al Rojinegro le tocó sufrir los ataques de los velezanos, que contaron con diferentes ocasiones para empatar, aunque no pudieron con la resistencia de Ignacio Chicco, quien le contuvo un penal a Lucas Janson, convirtiéndose en al figura de la noche.

De esta forma, Colón, que tendrá como nuevo entrenador a Sergio Rondina tras la salida de Julio Falcioni, dejó atrás las incertidumbres y volvió a la victoria después de seis partidos. En la próxima jornada visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras que Vélez recibirá a River.

Síntesis

Colón 2 / Vélez 1

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Leandro Ojeda; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Christian Bernardi, Luis Miguel Rodríguez; Facundo Farías y Ramón Abila. DT: Adrián Marini.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone, Luca Orellano; Lucas Pratto, Lucas Janson y Walter Bou. DT: Alexander Medina.

Goles PT: 16’ Valentín Gómez (V), 29’ Facundo Garcés (C).

Gol ST: 8’ Ramón Abila (C).

Cambios ST: al inicio Matías De los Santos x Godín (V), 27’ Julián Fernández x Bou (V), Santiago Cáceres x Perrone (V) y Santiago Castro x Orellano (V), 38’ Juan Pablo Alvarez x Rodríguez (C), 41’ Joel Soñora x Garayalde (V), 46’ Gian Nardelli x Meza (C) y Juan Sánchez Miño x Bernardi (C).

Amonestados: Garayalde (V).

Incidencias ST: 14’ expulsado Farías (C) con roja directa a instancias del VAR. 34’ Ignacio Chicco (C) le contuvo un penal a Janson (V).

Arbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Brigadier Estanislao López.