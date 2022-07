Colón pisó fuerte en Junín y se llevó los tres puntos

Colón de Santa Fe ganó por primera vez en el ciclo Rondina. El Sabalero derrotó 3-1 a Sarmiento de Junín por la 10ª fecha de la Liga Profesional 2022 de fútbol en el Estadio Eva Perón. Con los goles del Luis Miguel Rodríguez, Cristian Bernardi y Ramón Abila.

El equipo de Sergio Rondina suma de a tres por primera vez en el arranque de su ciclo en Santa Fe, en sus dos partidos anteriores había igualado por lo que esta victoria es clave para las aspiraciones del Sabalero de meterse en un torneo internacional en el próximo año.

El marcador lo abrió el capitán del equipo, el Pulga Rodríguez -de penal, a instancias del VAR- en el mejor momento de Sarmiento del partido.

El local fue a buscar el empate de manera desesperada, haciendo figura a Ignacio Chicco en el proceso, hasta que un sablazo de Lisandro López igualó la historia. De todas formas, la contundencia de Colón de contraataque la que le terminó dando la victoria en una dura visita al Verde en Junín.

Primero Cristian Bernardi y luego Ramón Avila marcaron los tantos por los que el Sabalero se lleva tres puntos de oro para Santa Fe.

Con este triunfo, Colón salta a las undécima posición con 13 puntos mientras que por el lado del elenco de Israel Damonte, esta derrota los deja en la decimoctava plaza con 11 unidades; sin chances de finalizar la fecha dentro de los puestos de Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Colón recibirá a Independiente en el estadio Brigadier Estanislao López el lunes 1ero de agosto a las 21:30 mientras que Sarmiento visitará a River en el Monumental, el domingo 31 de julio a las 20:30.

Síntesis

Sarmiento 1 / Colón 3

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Franco Quinteros; Yair Arismendi, Emiliano Méndez, Lucas Castro y Sergio Quiroga; Lisandro López y Jonatan Torres. DT: Israel Damonte.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Leandro Ojeda; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Christian Bernardi, Juan Pablo Alvarez; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Abila. DT: Sergio Rondina.

Gol PT: 19’ Luis Miguel Rodríguez (C) de penal.

Goles ST: 13’ Lisandro López (S), 40’ Cristian Bernardi (C), 48’ Ramón Abila (C).

Cambios ST: al inicio Lucas Acevedo x Novillo (C) y Gian Nardelli x Ojeda (C), Julián Brea x Arismendi (S), 15’ David Gallardo x Quiroga (S) y Jean Pierre Rosso x Quinteros (S), 23’ Juan Sánchez x Alvarez (C), 29’ Javier Toledo x Torres (S), 37’ Mario Otazú x Pierotti (C), 37’ Fernando Martínez x Castro (S), 45’ Augusto Schott x Rodríguez (C),

Amonestados: Torres, Garnier, Bettini (S). Novillo, Ojeda. J. Chicco (C).

Incidencias PT: 19’ Rodríguez anotó un gol de penal que fue sancionado a instancias del VAR.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Eva Perón (Junín).