Colón y Aldosivi empataron en Santa Fe  

Colón de Santa Fe y Aldosivi empataron este martes 1-1 en el partido que puso en marcha la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Los goles del encuentro, que se jugó en el «Cementenrio de los Elefantes» los marcaron Ramón Abila para el local y Leandro Maciel para el cuadro de Mar del Plata.

El árbitro del partido fue Andrés Gariano quien expulspó con roja directa al defensor Paolo Goltz cuando se jugaban 18’ minutos de la primera etapa.

El dueño de casa comenzó el duelo con todo. Avasalló a su rival y, tras dos situaciones desperdiciadas, se adelantó rápidamente con el tanto de Ramón Abila, quien definió tras eludir a José Devecchi. Sin embargo, apenas unos instantes después, se quedó con un futbolista menos.

El defensor Paolo Goltz derribó a Braian Martínez a unos metros del área, por lo que el árbitro del partido le mostró la roja directa. A partir de ahí, los dirigidos por Sergio Rondina retrocedieron en el campo, mientras que el equipo de Leandro Somoza se adelantó, aunque sin chances claras de gol.

En el segundo tiempo, el cuadro marplatense llegó a la igualdad a través de Leandro Maciel. Tras el empate, Aldosivi aprovechó el hombre demás para buscar dar vuelta el marcador, pero falló a la hora de definir, por lo que no pudo ponerse en ventaja para lograr su primer triunfo como visitante en el certamen.

De esta manera, Colón, que llegó a los 10 puntos, apenas escaló hasta el decimosexto puesto. Por su parte, el «Tiburón», con alcanzó las 5 unidades y no pudo salir del fondo de la tabla.

..................

Síntesis

Colón 1 / Aldosivi 1

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Leandro Ojeda; Julián Chicco, Facundo Farías, Cristian Bernardi; y Santiago Pierotti; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Abila. DT: Sergio Rondina.

Aldosivi: José Devecchi; Tomás Lecanda, Nicolás Valentini, Santiago Laquidain, Ian Escobar: Leandro Maciel, Bautista Kociubinski y Marcelo Meli; Brian Martínez y Andrés Ríos; Santiago Silva. DT: Leandro Somoza.

Gol PT: 8’ Ramón Abila (C).

Gol ST: 8’ Leandro Maciel (A).

Cambios PT: 24’ Joaquín Novillo x Rodríguez (C), 36’ Matías Pisano x B. Martínez (A).

Cambios ST: 22’ Tobías Cervera x Ríos (A) y Tomás Martínez x Meli (A), 25’ Mario Otazú x Farías (C), 32’ Juan Pablo Alvarez x Abila (C) y Leonel Picco x Bernardi (C).

Amonestados: Ojeda, Pierotti (C). Laquidain, Meli (A).

Incidencias PT: 18’ expulsado Goltz (C) con roja directa.

Arbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Brigadier López.