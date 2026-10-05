Comando de Patrullas rindió homenaje al oficial Trujillo

Este lunes fue celebrado el 32º aniversario del Comando de Patrullas de la Zona Norte de Santa Cruz, ocasión en la que se rindió homenaje al fallecido subcomisario Gabriel Trujillo.

El acto tuvo lugar a media mañana en la plaza de armas de la Regional que tiene asiento en Caleta Olivia con una formación de efectivos del cuerpo que inicialmente se denominara Comando Radioeléctrico, siendo presidido por el titular de esa dependencia, comisario inspector José Britos y la jefa del Comando, comisario Mariela Valdez.

Tras la entonación del Himno Nacional se efectuó un minuto de silencio en memoria del personal fallecido, escuchándose luego un solo de trompeta a cargo del músico Miguel Ormeño y posteriormente el párroco Raúl Domínguez pronunció una invocación litúrgica.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del segundo jefe del Comando, subcomisario Ricardo Sandrini, quien destacó el rol del personal de la repartición en actos de servicio, señalando que muchas veces arriesgan sus vidas protegiendo a la comunidad.

Asimismo, hizo especial mención subcomisario Trujillo quien por algunos años integró las filas del Comando y falleciera hace pocos meses cuando viajabas en su moto por la Ruta 12 y fue atropellado por un automóvil.

Por tal motivo se le rindió un sentido homenaje con la presencia de su padre Julio Trujillo, su madre Cecilia Herrera y su hermana Lorena Trujillo (foto).