Comenzó la instancia local del vóley de los Juegos Evita  

Este lunes inició una nueva edición de los Juegos Evita en la actividad del voleibol. En esta oportunidad, el torneo se desarrolla en el gimnasio municipal N°1, con el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes. Serán tres jornadas intensas de partidos en categorías Sub 15 y Sub 17 en las ramas masculina y femenina.



En la primera jornada de los Juegos Evita de vóleibol en Comodoro Rivadavia se disputaron un total de nueve encuentros en el municipal N° 1. En la rama femenina, se dividió en dos zonas la Sub 15, mientras que la Sub 17 se desarrolla con zona única.



Por su parte, en la rama masculina tanto la Sub 15 como la Sub 17 juegan con Zona Única. El cronograma de partidos continuará este martes 23 de mayo desde las 9 de la mañana con ocho encuentros, y finalmente el miércoles 24 se definirán los clasificados a la siguiente instancia.

RESULTADOS LUNES 22 DE MAYO



Sub 15 masculino - Zona única: Savio 2-0 Municipal 4



Sub 15 damas - Zona A: Waiwen “A” 2-0 Nehuen



Sub 15 damas - Zona A: Municipal 4 0-2 Savio



Sub 17 damas - Zona única: Savio 2-0 Waiwen B



Sub 15 damas - Zona B: Waiwen B 0-2 Estudiantes



Sub 17 masculino - Zona única: Palazzo 2-0 Waiwen B



Sub 17 masculino - Zona única: Savio 2-1 Waiwen A



Sub 15 damas - Zona A: Waiwen B 0 - 2 Savio



Sub 15 damas - Zona A: Nehuen - Municipal 4



CRONOGRAMA MARTES 23 DE MAYO:



9:00 horas Sub 15 damas - Zona A: Nehuen - Savio



10:00 horas Sub 15 damas - Zona A: Waiwen A - Municipal 4



11:00 horas Sub 15 damas - Zona B: Waiwen B - Waiwen C



12:00 horas Sub 17 masculino - Zona única: Palazzo - Waiwen A



13:00 horas Sub 17 damas - Zona única: Waiwen A - Waiwen B



14:00 horas Sub 15 masculino - Zona única: Savio - Waiwen



15:00 horas Sub 15 masculino - Zona única: Savio - Waiwen B



16:00 horas Sub 15 damas - Zona B: Estudiantes - Waiwen C



CRONOGRAMA MIÉRCOLES 24 DE MAYO:



9:00 horas Sub 15 damas - semifinal: 1ro Zona A - 2do Zona B



10:00 horas Sub 15 damas - semifinal: 1ro Zona B - 2do Zona A



11:00 horas Sub 15 masculino - Zona única: Waiwen - Municipal 4



12:00 horas Sub 17 masculino - Zona única: Savio - Palazzo



13:00 horas Sub 17 masculino - Zona única: Waiwen A - Waiwen B



14:00 horas Sub 17 damas - Zona única: Savio - Waiwen A



15:00 horas Sub 15 damas - 3er y 4to puesto



16:00 horas Sub 15 damas - Final