Comenzó la Jornada Educativa y Recreativa de Nivel Inicial

Con una gran asistencia de participantes, alumnos de jardines de Comodoro Rivadavia de zona norte, comenzó la Jornada Educativa y Recreativa – “Aprendemos con Klofkyna” en las instalaciones del Gimnasio municipal Nº 4 en kilómetro 8. En la oportunidad, hubo un reconocimiento a la profesora Liliana Morales organizado por las profesoras Gisela López y Verónica Almonacid, coordinadoras de Educación Física de la Región VI del Ministerio de Educación de la provincia del Chubut.

Con diversas estaciones activas, diseñado y organizado con mucha creatividad comenzó la jornada que reunió a los chicos de los jardines de zona norte, actividad que se desarrolla en tres días. Se espera una participación final tanto de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly de más de 2000 niños.

En la primera jornada la profesora Liliana Morales, quien accedió a su jubilación, recibió un reconocimiento, el cariño y aprecio de sus pares, luego de haberse desempeñado en sus últimos días y hasta el año pasado como una de las coordinadoras de Educación Física de la Región VI del Ministerio de Educación de la provincia del Chubut en Comodoro. Y en esta ocasión tanto Gisela López y Verónica Almonacid están a cargo, siendo además las organizadoras de estas jornadas.

Liliana Morales se mostró acompañada por su familia y emocionada por este grato momento que le hicieron vivir, recibiendo con una sonrisa la corona y banda tras su jubilación, luego de tantos años de ejercer también como profesora de educación física en la ciudad.

Ahora, la actividad tiene continuidad este jueves y el viernes, en el Gimnasio municipal Nº 2, siendo el turno de zona sur, centro y Rada Tilly. Las actividades tendrán lugar en turnos de 9 a 11:30 y de 14 a 16:30. Participan niños, principalmente de sala de cinco años, rotando por 27 estaciones en la zona sur. Se incluyen juegos motrices y actividades relacionadas con el Plan Integral de Alfabetización.

Participan en general unos 40 profesores del Ministerio de Educación, además de los profesores y técnicos de la Municipalidad de Comodoro y también estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Nº 810 Fidel A. Pérez Moreno.