La cadena líder en la venta de electrodomésticos lanzó una nueva edición de Naldo Sale . Tres días para equipar el hogar con beneficios exclusivos, descuentos que alcanzan el 45% y hasta 18 cuotas sin interés.

Comenzó Naldo Sale: descuentos con hasta 18 cuotas sin interés y envíos a todo el país

Del 1 al 3 de septiembre, durante Naldo Sale, los clientes podrán acceder a beneficios increíbles, con la posibilidad de financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin interés. La propuesta suma envíos a todo el país, sin cargo en AMBA y un 20% de descuento adicional en compras en un pago en artículos seleccionados.

Naldo Sale, una campaña que combina precios competitivos, facilidades de pago y cobertura nacional para que cada hogar argentino pueda acceder a la mejor tecnología y equipamiento, tendrá vigencia hasta este miércoles 3 inclusive.

DE SELECCION

Para esta edición, Naldo, sponsor oficial de la Selección Argentina, seleccionó las categorías más demandadas del mercado con productos de primeras marcas y beneficios exclusivos. Entre ellas se destacan: Smart TVs, pequeños electrodomésticos de cocina, muebles, heladeras, lavarropas y aires acondicionados, todas con oportunidades de ahorro y financiación únicas.

Entretenimiento en pantalla grande con descuentos que alcanzan el 45%. Una amplia variedad de Smart TVs con pantallas LED, QLED y 4K, funciones smart, conectividad avanzada y diseños de última generación son protagonistas de esta edición de Naldo Sale.

Con descuentos de hasta el 45%, las freidoras de aire lideran la categoría de pequeños electrodomésticos de cocina. A ellas se suman cafeteras, batidoras, licuadoras y procesadoras que hacen más práctica la vida diaria. Durante este Naldo Sale, modernizar la cocina es posible.

Naldo, líder en la industria, se destaca por contar con la más amplia variedad de categorías del mercado. Naldo Sale, incluye en su propuesta la categoría muebles con descuentos que superan el 30%OFF: Desde sillones confortables, mesas y juegos de comedor, hasta bibliotecas y muebles de guardado funcionales para renovar cada rincón del hogar.

¿Heladeras con descuentos que alcanzan el 45%OFF? Naldo Sale! Desde modelos con freezer hasta no frost de bajo consumo, pensados para conservar alimentos por más tiempo. Disponibles con financiación que alcanza las 18 cuotas sin interés y envíos a todo el país.

Naldo es un amigo de la casa. Para cada rincón de los hogares argentinos, tiene la solución. Y el lavado no es la excepción. Este Naldo Sale ofrece una amplia selección de lavarropas con descuentos que superan el 45%OFF. con modelos de diversas capacidades, cargas y funcionalidades para llevar los lavados al siguiente nivel.

AMPLIA VARIEDAD

La expansión de Naldo no se limita únicamente a lo geográfico, alcanzando recientemente las 98 tiendas en el territorio nacional, sino también en contar con la más amplia variedad de categorías de la industria: tecnología de avanzada, electrodomésticos de marcas líderes, línea blanca, muebles para el hogar, jardín, entretenimiento y hasta rodados o piletas. Todo esto y más, con beneficios exclusivos.

Durante los tres días de Naldo Sale, los clientes podrán aprovechar 14 cuotas sin interés con NaranjaX, 12 cuotas sin interés con Banco Galicia y Banco Nación, y hasta 24 cuotas fijas con Credinaldo en las 98 sucursales de Naldo en el país. Además, las compras realizadas a través del canal digital incluyen envíos a todo el país.

Con esta nueva edición de Naldo Sale, la cadena reafirma su liderazgo en el retail argentino y su compromiso de acercar a los clientes beneficios reales, productos de primeras marcas, financiación accesible y envíos a todo el país.