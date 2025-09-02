Crece la incertidumbre por un hombre que desapareció hace ocho días

La búsqueda de Cristian Leonardo Procoppo, un hombre de 45 años de Patagones, continúa sin resultados positivos, ocho días después de su desaparición. Las tareas de rastrillaje, centradas en el río Negro, mantienen en vilo a la comunidad, mientras la familia de Procoppo se prepara para el peor desenlace.

La investigación de la Brigada de Investigaciones reconstruyó las últimas horas de Procoppo antes de su desaparición. El hombre salió del boliche "Zeus" en Viedma durante la madrugada del domingo 24 de agosto y se dirigió a pie hacia su casa. Sin embargo, no llegó a su destino. Las cámaras de seguridad registraron su recorrido y, en las últimas imágenes, se lo ve caminando en dirección a la costanera, a la altura de la avenida Villarino, para luego descender hacia el agua.

Ante la evidencia, la hermana de Cristian, Paula Procoppo, compartió un desgarrador mensaje en redes sociales: "tenemos que informarle que nuestro hermano lamentablemente, por decisión o accidente, se lo ve en un video caer al río". Esto confirma la peor de las hipótesis y concentra la búsqueda en el cauce de agua.

Operativo sin resultados

Desde el miércoles 27 de agosto, la Prefectura Naval Argentina lidera los rastrillajes en el río Negro, con la colaboración de Defensa Civil, personal policial y voluntarios con embarcaciones. La búsqueda se ha centrado en distintos puntos, como el kilómetro 18 de la Ruta Provincial 1, donde hay un banco de tierra y ramas, y zonas cercanas a la isla La Paloma.

A pesar de que el operativo se amplió hasta la desembocadura del río, no hubo novedades al cierre de la jornada de este lunes. Los especialistas explican que las bajas temperaturas y las condiciones del agua pueden retrasar la aparición de un cuerpo, en caso de que esté sumergido. La incertidumbre crece, y la comunidad de Viedma y Carmen de Patagones aguarda con angustia el desenlace de la búsqueda.