Comenzó plantación de árboles en Cañadón Seco

Esta semana se puso en marcha el programa de forestación de calles de acceso y otros espacios públicos de Cañadón Seco.

En una primera etapa se plantan 300 vástagos de árboles aportados por el Consejo Agrario conforme al convenio que el titular de ese organismo provincial, Hugo Garay, firmara el 22 de agostos con el presidente de la comisión de fomento, Gabriel Galarza.

Además del personal operativo y equipamiento de esa comuna, a a las tareas de forestación se sumaron referentes de distintas instituciones.

“De esta manera se reafirma que el trabajo articulado y el compromiso colectivo son fundamentales para construir una comunidad más verde, saludable y sustentable” se destaca en el informe de prensa comuna.

Asimismo se pone de manifiesto que “plantar árboles es sembrar futuro, es cuidar nuestro ambiente, fortalecer el sentido de pertenencia y asumir la responsabilidad de construir un mejor lugar para las próximas generaciones”.