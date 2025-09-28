Comerciantes en alerta por la falta de consumo

El presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Aguirre, advirtió sobre la fuerte caída de la actividad económica en Comodoro Rivadavia.

El presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, Sebastián Aguirre, advirtió que la ciudad atraviesa una situación económica crítica, marcada por la caída del consumo y la falta de circulante. “Hoy no hay plata en la calle y el panorama es desalentador”, expresó en diálogo con El Comodorense Radio. Fue luego de que se conociera el cierre de más comercios en la ciudad, como una zapatería histórica en calle 25 de Mayo al 800.

El último jueves, en tanto, también se celebró el Día del Empleado de Comercio, razón por la cual las grandes superficies y otros negocios no abrirán sus puertas este lunes. Solo lo harán aquellos dueños dispuestos a intentar vender algo el último lunes del mes.

UN PROYECTO MUNICIPAL

En este contexto, el concejal Pablo Bustamante presentó un proyecto que busca otorgar beneficios impositivos a los comerciantes que recién inician su actividad, con el objetivo de acompañar a un sector que enfrenta serias dificultades.

Si bien Aguirre valoró la iniciativa, señaló que debe entenderse como un gesto dentro de un escenario más amplio de necesidades. “Hay muchas cuestiones que hay que asistir y establecer un orden de prioridades. Hoy la situación es transversal a todos. Todo gesto que contribuya a paliar la situación de los comerciantes va a ser bienvenido”, afirmó.

El dirigente subrayó que la caída de la actividad “es muy marcada” y que no se esperan mejoras en el corto y mediano plazo. “Se está viendo lo que veníamos marcando desde el año pasado y, lamentablemente, en los tiempos que vienen se va a observar con más crudeza”, concluyó.