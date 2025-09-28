El gobernador de Chubut expresó su malestar por la falta de avances en la modernización del aeropuerto cordillerano

Torres se reúne con Milei: le reclamará por el aeropuerto de Esquel

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, manifestó su preocupación por la paralización de la obra del aeropuerto de Esquel, que continúa sin avances a pesar de haber sido anunciada y comprometida por el Gobierno Nacional a través del ORSNA.

El mandatario adelantó que llevará el tema a la reunión que tiene previsto mantener en los próximos días con el presidente Javier Milei. “Hay que meterle pata. La veda invernal ya terminó y la ejecución está claramente demorada”, advirtió.

Torres recordó que la obra fue ratificada por el propio Gobierno Nacional, incluso en conversaciones que mantuvo el secretario de Deporte y Ambiente, Daniel Scioli, con el Presidente. “Los chubutenses valoramos el cumplimiento de la palabra, y ese compromiso debería mantenerse vigente”, señaló.

En ese marco, lanzó una advertencia: “No me gustaría creer que el Gobierno Nacional le soltó la mano a Esquel y a la provincia”.

El mandatario también cuestionó la falta de respuesta de la Nación frente a demandas provinciales en materia de obras. Recordó que Chubut debió financiar con recursos propios proyectos estratégicos, como la subsede de Las Golondrinas para el manejo del fuego y la obra del Coihue, destinada a duplicar la capacidad energética de la Comarca Andina.

Para Torres, es un error que el Gobierno Nacional limite su rol a cuestiones macroeconómicas, relaciones exteriores y seguridad interior, dejando de lado la inversión en infraestructura que impacta directamente en las provincias.

Asimismo, subrayó que los fondos nacionales provienen de los impuestos de todos los argentinos y reclamó un esquema de federalización más real si no hay voluntad de destinarlos a obras en el interior. “Esos recursos se están utilizando para quemar dólares, en lugar de invertir en proyectos que mejoren las economías regionales y la calidad de vida de la gente”, concluyó.