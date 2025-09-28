El Patagonico
Torres se reúne con Milei: le reclamará por el aeropuerto de Esquel

El gobernador de Chubut expresó su malestar por la falta de avances en la modernización del aeropuerto cordillerano

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, manifestó su preocupación por la paralización de la obra del aeropuerto de Esquel, que continúa sin avances a pesar de haber sido anunciada y comprometida por el Gobierno Nacional a través del ORSNA.

El mandatario adelantó que llevará el tema a la reunión que tiene previsto mantener en los próximos días con el presidente Javier Milei. “Hay que meterle pata. La veda invernal ya terminó y la ejecución está claramente demorada”, advirtió.

Torres recordó que la obra fue ratificada por el propio Gobierno Nacional, incluso en conversaciones que mantuvo el secretario de Deporte y Ambiente, Daniel Scioli, con el Presidente. “Los chubutenses valoramos el cumplimiento de la palabra, y ese compromiso debería mantenerse vigente”, señaló.

En ese marco, lanzó una advertencia: “No me gustaría creer que el Gobierno Nacional le soltó la mano a Esquel y a la provincia”.

El mandatario también cuestionó la falta de respuesta de la Nación frente a demandas provinciales en materia de obras. Recordó que Chubut debió financiar con recursos propios proyectos estratégicos, como la subsede de Las Golondrinas para el manejo del fuego y la obra del Coihue, destinada a duplicar la capacidad energética de la Comarca Andina.

Para Torres, es un error que el Gobierno Nacional limite su rol a cuestiones macroeconómicas, relaciones exteriores y seguridad interior, dejando de lado la inversión en infraestructura que impacta directamente en las provincias.

Asimismo, subrayó que los fondos nacionales provienen de los impuestos de todos los argentinos y reclamó un esquema de federalización más real si no hay voluntad de destinarlos a obras en el interior. “Esos recursos se están utilizando para quemar dólares, en lugar de invertir en proyectos que mejoren las economías regionales y la calidad de vida de la gente”, concluyó.

