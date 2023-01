Comerciantes vuelven a la carga contra "las saladitas"

Las ventas de los comerciantes de Comodoro Rivadavia se estabilizaron en 2022, aunque hay varios aspectos que golpean a la actividad: la crisis económica, la pérdida del poder adquisitivo y la venta ilegal en distintos puntos de la ciudad.

“Uno tiene todas las esperanzas de que la actividad repunte, pero el dólar nos pegó un golpazo antes de terminar el año. Se acomodó y nos volvió a pegar otro golpe. La esperanza se mantiene viva, pero hace años que venimos igual comercialmente”, subrayó Daniel Gondora, propietario de la Juguetería Rebichos en diálogo con El Patagónico.

El también integrante de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia consideró que los paseos de compras informales como “La Saladita” son uno de los puntos que más golpea a los locales.

“Una cosa es una feria de ropa usada y otra cosa es una saladita de comercios, que puede estar en el Centro o en cualquier parte y que quieras o no, afecta en todos los rubros. Principalmente a todos los comercios que están pagando los impuestos, las cargas sociales y dan trabajo”, destacó.

Gondora cuestionó que cada vez hay más de estos lugares de venta porque “los dejan instalarse”, resaltando que “en las ferias que no están habilitadas se vende todo tipo de artículos. Quieras o no, un porcentaje de la venta se ve afectada por ese nicho comercial que hoy no está controlado”, apuntó.

En este sentido, la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia viene trabajando para que las autoridades le den la importancia al pedido de regularizar este tipo de paseos de compras. “Nosotros cumplimos en todo y hasta ahora solo se ha visto accionar con el tema de la pirotecnia. Se ha dejado en claro que si se quiere se puede”, aseguró.

“No pedimos que los saquen, sino que los regularicen para que todos estemos bajo una misma condición. Que tengan un local, que les exijan la habilitación y hasta el matafuegos como nos exigen a nosotros”, detalló.

Asimismo, Gondora manifestó que ese será uno de los ejes de trabajo para este año. “Se tiene que hacer y ojalá se pueda llevar adelante”, consideró.

Sobre el rol de las autoridades, el integrante de la Cámara de Comercio sostuvo que todos se comprometen a trabajar para regularizar la actividad, pero “del dicho al hecho hay un largo trecho. No sé por qué no se hace nada. Hay algo que no se toca. La Saladita no se toca, pero la pirotecnia sí. ¿Por qué no se toca el resto? ¿Por qué es ilegal la pirotecnia y lo otro no?”, se preguntó.

“Hay que reunirnos y consultar por qué no hay un mínimo resultado que vos digas que se está trabajando o que es lento el proceso. Todavía ni siquiera se empezó a trabajar o, por lo menos, no lo vemos reflejado”, criticó.