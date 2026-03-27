Comodoro Conocimiento proyecta políticas públicas

Se concretó un nuevo encuentro de su directorio para la planificación y seguimiento de las políticas vinculadas con el desarrollo productivo, la innovación y el conocimiento.

La reunión se desarrolló este viernes, en las instalaciones de la Agencia Comodoro Conocimiento y contó con la participación del viceintendente Maximiliano Sampaoli; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el presidente de la Agencia, Rubén Zárate; el gerente ejecutivo de la entidad Domingo Squillace; el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), René Silvera; y el representante del sector privado, Martín Cerdá.

En la ocasión, se abordaron temas centrales vinculados a la gestión institucional, la evaluación del año 2025 y la proyección de políticas para el 2026. Durante la jornada, se presentó el informe de ejecución presupuestaria, fondos propios y Fondo Permanente de Innovación y Desarrollo Sustentable correspondiente al cuarto trimestre de 2025, junto con la ratificación de acuerdos y la presentación de resoluciones del mismo período, aprobándose todo por unanimidad.

Asimismo, se informó sobre los convenios firmados, se compartió el informe de Presidencia y se avanzó en la consolidación de microcréditos incluyendo esta vez fondos para el sector apicultor.

En ese contexto, Rubén Zárate destacó la importancia de este encuentro ya que, además de lo operativo, se enfocó en la evaluación y la proyección 2026 y 2027. “Esta reunión del Directorio nos permite ordenar la agenda estratégica del año, revisar lo realizado y proyectar nuevas acciones en función de los desafíos actuales de nuestra ciudad. En tal sentido, se definió una agenda orientada al sector empresarial y las cadenas de valor”, explicó.

Del mismo modo, subrayó el rol de la Agencia como impulsora de políticas públicas innovadoras y remarcó: “desde Comodoro Conocimiento trabajamos para fortalecer un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, promoviendo la innovación, la diversificación productiva y la articulación entre los distintos sectores, enfocando el empleo como prioridad”.

Zárate resaltó el valor del trabajo conjunto dentro del Directorio, al afirmar que “la riqueza de este espacio está en la diversidad de miradas: el Estado, la Universidad y el sector privado trabajando en conjunto para pensar soluciones concretas y sostenibles para Comodoro”.