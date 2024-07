Comienza la tercera audiencia y se espera la declaración de más testigos

El juicio por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner transitará este miércoles su tercera audiencia, luego de que Nicolás Carrizo y Fernando Sabag Montiel prestaran su declaración y su versión de los hechos.

La tercera jornada del juicio oral se desarrolla a partir de las 9.30 y se espera que a lo largo de todo el proceso declaren todos los imputados en la causa. El proceso contará, además, con la palabra de más de 250 testigos y está previsto el testimonio de la víctima, Cristina Kirchner, para luego de la feria judicial.

El inicio del juicio comenzó con la indagatoria del autor material del hecho, Fernando Sabag Montiel, quien reafirmó su intención de asesinar a la expresidenta. "Matar a Cristina. Yo la quería matar y ella (en referencia a Uliarte) quería que muera. Nunca le di el arma diciendo ´hacelo vos yo no puedo´. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe", aseguró.

En las tres jornadas, los tres acusados de ser partícipes del hecho prestaron su versión de los hechos ante la Justicia de Comodoro Py. Sabag Montiel señaló querer matar a la entonces vicepresidenta porque es "ladrona, asesina, porque llevó a la Argentina a la inflación. Además mencionó: "Yo en lo personal me sentí humillado de haber sido una persona que tenía un buen pasar económico a ser un vendedor de copitos".

En línea con eso, reconoció haber ido una vez a la puerta de la casa de Cristina previo al atentado "a vender copitos" y a "estudiar el panorama". "Fui a estudiar la forma en la que iba a perpetrar el atentado, que las condiciones estén favorables para hacerlo", explicó.

Nicolás Carrizo, por su parte, se desligó del ataque: "Yo no tengo nada contra Cristina, nunca mataría a una persona".

En su indagatoria, Carrizo quebró en llanto y negó cualquier acusación en su contra: "No tengo anda en contra de Cristina, yo jamás mataría a una persona. Ni loco me voy a meter en algo así. Es por lógica que son chistes. En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso".

"Le quiero pedir perdón también si ofendí a la señora Kirchner. Nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto", agregó el implicado en la causa que tiene a Fernando Sabag Montiel como principal imputado.

La novedad de la última jornada fue la declaración de Brenda Uliarte, identificada como novia de Sabag Montiel. La detenida comenzó a declarar el miércoles pasado, pero luego de algunas preguntas se arrepintió y le puso fin a su indagatoria.

Uliarte únicamente respondió sobre su situación civil. En el momento en el que su abogado le preguntó por el rol que ocupa dentro de la acusación, Uliarte se agarró la cabeza y no expresó más declaraciones.

Fuente: Ámbito