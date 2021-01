Cómo eliminar las nuevas políticas de WhatsApp si las aceptaste sin leer

El cambio de las políticas de privacidad de WhatsApp ha tomado tal repercusión mundial que muchos quienes aceptaron sin saber de qué se trataba, luego se arrepintieron. Si es tu caso, podés estar tranquilo porque hay una solución.

Si bien WhatsApp asegura y detalla en las políticas de privacidad nuevas que ninguno de tus datos que envíes en la app será compartida por las otras redes como Instagram o Facebook, ha generado una gran desconfianza.

Si le diste Aceptar sin leer y ahora estás arrepentido, esta es la única forma de revocar tu decisión:

Si deseas retractarte de haber aceptado las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp y quieres volver hacia atrás, solo debes eliminar la aplicación o tu cuenta.

Para Eliminar tu Cuenta de WhatsApp deberás ir a Ajustes, Cuenta y allí pulsar sobre Eliminar Cuenta. Es el único método para revocar los permisos que diste sin saber de qué se trataban.

También tienes la opción de eliminar tu número de Facebook antes de que se sincronice con WhatsApp. Tan solo deberás configurar ese paso desde la red social.

Vale recordar que, si aún no aceptaste las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp 2021, habrá una fecha límite para hacerlo y en caso de que no des Aceptar en ese momento, ya no podrás utilizar esta red social por no estar de acuerdo con sus políticas.