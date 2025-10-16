Comodoro Deportes, junto a la CAI y Newbery de cara al Torneo Regional

Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles (CAI) debutarán este domingo a las 17 en el Torneo Regional Amateur de Fútbol, y referentes de los clubes se reunieron en la sede de la Liga Oficial de Comodoro Rivadavia con el titular del Ente Comodoro Deportes Hernán Martínez y dirigentes de la LFCR, para coordinar cuestiones logísticas, reafirmando el apoyo del Ente deportivo de cara a dicho certamen.

Ambos clubes cuentan con el acompañamiento de la Liga Oficial de Fútbol (LFCR) y de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Deportes.

Será la primera fecha del certamen organizado por el Concejo Federal de AFA (Asoc. Fútbol Argentino) y en este marco, se desarrolló en la sede de la LFCR una reunión de logística para ultimar detalles operativos del avance del torneo, tanto traslados como estadía de los equipos visitantes Empleados de Comercio de Trelew y Camioneros de Caleta Olivia, los cuales completan la Zona 11 de la Región Patagónica.

En la reunión estuvieron el presidente de Comodoro Deportes Hernán Martínez, junto a José Luis Alcaín y Cristian Millahual (LFCR), Alfredo Prior (referentes de CAI) y Pablo Barrientos (presidente del Club Jorge Newbery).

Pablo “Pitu” Barrientos, presidente del “Lobo”, expresó: “Una linda reunión, corta y concisa, con mucha expectativa y donde coincidimos que tenemos que trabajar en conjunto. Será una buena oportunidad para mostrar la imagen de que somos de Comodoro, después en lo deportivo pasará cualquier cosa, pero lo importante es llevar adelante el mismo objetivo, queremos que nos vean en esto de unidad entre las partes si se quiere política deportiva, los clubes y la Liga de Fútbol”.

Por su parte, Alfredo Prior, dirigente de CAI, sostuvo tras la reunión: “Creo que esto es importantísimo. Lo hablábamos con ‘Pitu’, con Hernán y los representantes de la Liga. Empezar a transitar este nuevo torneo, con las expectativas, más allá de lo deportivo, institucionalmente fortalecernos y recibir la cobertura y el apoyo tanto de la Liga como de Comodoro Deportes en la figura de Hernán. Esto nos da una tranquilidad fundamentalmente en lo que es logística y gestión. Estamos totalmente agradecidos tanto a la Liga como a Hernán, porque este acompañamiento nos quita preocupación para el tránsito de un torneo de estas características”.