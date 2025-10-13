Ferro no pudo y Pacífico festejó

El equipo comodorense cayó en Neuquén 3-1 en la revancha de la final patagónica de la Copa Federal Regional Amateur de Fútbol Femenino.

Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de visitante frente a Pacífico de Neuquén por 3-1 en el desquite de la final patagónica de la Copa Federal Regional Amateur de Fútbol Femenino.

El partido se jugó en el estadio “Jorge Augusto Sapag”, con el arbitraje de Darío de Cipolletti, provincia de Río Negro.

El equipo neuquino se coronó campeón del certamen por los dos goles de Marianela González (48’PT, y 17’ ST), y uno de Lucía Soto, ésta última desde el punto del penal.

Ferro había logrado el empate transitorio a través de Aylen Joursín (2’ST), a poco de comenzado el segundo tiempo y con un golazo.

Cabe destacar que González ya había marcado -también dos tantos- en el partido de ida jugado hace una semana en La Salitrera de Kilómetro 5 y en donde Pacífico había ganado 4-3.

De esa manera, el equipo chubutense perdió en la final del certamen, dejando una muy buena imagen en cuanto a su participación.

Mientras que “Las Decanas” se coronaron campeonas del torneo y festejaron con su gente.