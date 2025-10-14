Tatiana Colisnechenco: "llegar a la final fue un sueño cumplido"

La capitana de Ferrocarril del Estado analizó la enorme campaña que hizo el equipo al llegar a la final de la Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur Femenina.

El Club Ferrocarril del Estado disputó su tercer Torneo Regional y sigue marcando historia en el fútbol femenino de Comodoro Rivadavia y Chubut. Tatiana Colisnechenco, en base a juego, experiencia y goles, fue una de las principales figuras del elenco de Km. 5.

La futbolista analizó la campaña y dijo que “fue un camino largo. En la primera fase tuvimos un montón de imprevistos, tuvimos bajas por lesión y otras por viajes de fútbol de salón, pero logramos la clasificación de manera tranquila porque ganamos casi todos los partidos”.

Posteriormente, en el primer cruce, La Maquinita jugó frente a Boxing de Río Gallegos y para Colisnechenco la “ida fue complicada, empatamos y volvimos a Comodoro con gusto a poco. Por suerte acá estuvimos más tranquilas y pudimos ganarlo 3 a 0, ese día tuve una lesión que arrastro hasta hoy y me lamento porque no pude estar al 100 en estos últimos partidos”.

La semifinal tocó contra Hispano Americano, en un encuentro de ida que la jugadora definió con un tremendo bombazo sobre la hora. “Se nos hizo difícil y en tiempo de descuento pudimos convertir, ganamos 2 a 1 y nos fuimos con la ventaja. Para el partido en Río Gallegos fuimos más motivadas, trabajamos los errores en la semana y logramos un 9 a 1 que nos dejó tranquilas para la final”.

Para la capitana de Ferro, “haber clasificado a la final fue un sueño cumplido. Teniendo en cuenta los regionales anteriores, nunca habíamos llegado hasta esa instancia y eso fue un logro increíble”, destacó.

El rival de la final patagónica fue Pacífico de Neuquén, un equipo que en el primer Regional hizo caer en la realidad a Ferro y lo goleó: “Nos hicieron dar cuenta que pesa más la parte física, tanto en el contacto como en la resistencia de la totalidad del partido. El año pasado nos pasó lo mismo contra Confluencia, perdimos y fue durísimo. Creo que en lo que es técnica individual y táctica colectiva no hay diferencia”.

Con la incorporación de nuevas futbolistas al principio de la temporada, que sumaron mucho y fortalecieron el grupo, algo que caracteriza al equipo, Ferro afrontó la definición de la Región Patagónica ante las “Decanas”.

“Este equipo, más allá de los resultados, lo que más fuerte lo hace es cómo nos llevamos afuera de la cancha. Es un grupo muy unido a pesar de la diferencia de edad”, resaltó Colisnechenco.

El resultado con Pacífico no se dio y el global quedó 7-4 para las neuquinas. Sin embargo, para Ferro el saldo es positivo: “Este año nos enfocamos bastante más en lo deportivo y en lo físico, y creo que achicamos muchísimo la brecha, porque pasamos de haber perdido por goleada a pelear de igual a igual las dos finales”.

“Por momentos hasta jugamos mejor, tocamos la pelota, las hicimos correr, pero todavía hay cosas que mejorar y que corregir, ellas tienen más experiencia y vienen siendo protagonistas”, agregó Tatiana Colisnechenco.

Y sentenció: “Estamos súper felices a pesar del resultado, hicimos dos partidos buenísimos, por momentos las hicimos dudar y eso nos da una mayor satisfacción. Estamos muy contentas de toda la gente que nos acompañó, los mensajes y la buena onda que recibimos, es muy llenador”, sentenció.