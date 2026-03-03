Comodoro disfrutó a pleno el primer evento de Strongman y Powerlifting

Fue el domingo, en la costanera local, donde se realizó por primera vez el Power Day Comodoro.

Por primera vez la ciudad petrolera fue escenario del “Power Day Comodoro”, el primer evento de Strongman y Powerlifting que tuvo a la costanera céntrica como punto de encuentro.

Hubo participación de atletas de fuerza locales y de la región. La jornada se dividió en dos aéreas; una de Powerlifting con un total de 15 atletas que compiten a nivel nacional, y la restante de Strongman, donde se realizó cinchada de camión, levantamiento de auto y camioneta.

Cristian Sánchez, deportista y organizador, comentó que los atletas previo a un calentamiento en grupos “fueron haciendo los movimientos tal cual competencia, tres movimientos de sentadilla, de press de pecho, y peso muerto. Se los evaluaba para que tengan conocimiento de cómo es en la competencia”.

Posteriormente, los deportistas conocieron los elementos de Strongman. “Hicimos levantamiento de camioneta, con un desafío de mujeres, ganó una atleta de Pico Truncado con mayor cantidad de repeticiones y luego pasaron el resto de los competidores. Después se hizo el arrastre del camión con un arnés atado”, describió.

Desde la organización expresaron que el evento “estuvo muy bueno, con cinco chicos de Las Heras, dos de Pico Truncado y los restantes de Comodoro. Yo quedé muy conforme, por este éxito que lo coordinamos con Comodoro Deportes. Ayudaron el gimnasio Dangal Fitness y La Salita”.

Sobre finales del mes de abril habrá una nueva cita, con una competencia de Powerlifting, que organizará el gimnasio Dangal Fitness.